Олимпиада по договору: МОК выберет столицы Игр 2024 и 2028 годов без голосования

Впервые почти за 40 лет олимпийские столицы будут определены на безальтернативной основе: вместо традиционного голосования членов Международного олимпийского комитета (МОК) будет подписан трехсторонний договор между комитетом и городами-претендентами.

В последние годы МОК столкнулся с многочисленными отказами кандидатов на проведение Олимпиад, которые не могут или не желают взвалить на себя громадные и далеко не всегда окупаемые расходы на организацию Игр. К примеру, ближайшие зимние Олимпиады пройдут в Азии — в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году и Пекине в 2022-м, хотя МОК всегда выступал за ротацию континентов. К тому же во время выборов столицы зимних Игр 2022 года единственным соперником Пекина была казахстанская Астана.

Получив две мощные кандидатуры с гарантированным финансированием, МОК решил удовлетворить обе заявки, благо в Лос-Анджелесе были не против подождать четыре года. Ради этого в МОК даже пошли на серьезное нарушение регламента, которое, не исключено, еще отзовется судебными исками. Начало заявочной кампании Олимпиады 2028 года было запланировано лишь на 2019 год, и потенциальные претенденты оказались лишены возможности выставить свою кандидатуру. Впрочем, процесс подачи олимпийской заявки занимает не один год, и никто серьезной заинтересованности на проведение летней Олимпиады 2028 года не высказывал.

Таким образом, столица Олимпиады станет известна за 11 лет до ее проведения — ранее эти сроки составляли пять-семь лет. С 1993 года столица как летних, так и зимних Олимпиад выбиралась на сессии МОК за семь лет до проведения Игр.

Исторические прецеденты

Нынешняя ситуация не нова: в 1921 году подобным образом были выбраны столицы двух ближайших Олимпийских игр — Париж и Амстердам. Столица Нидерландов претендовала на три Олимпиады подряд, начиная с 1912 года, и в итоге королевству были гарантированы Игры 1928 года, тогда как Париж получил Олимпиаду четырьмя годами ранее.

В последний раз олимпийская столицы была определена на безальтернативной основе в мае 1978 года в Афинах, когда Лос-Анджелес был назван местом проведения летней Олимпиады 1984 года. В 1976 году в канадском Монреале состоялись неудачные с коммерческой точки зрения Игры, что отпугнуло возможных претендентов. Соперником американцев до последнего момента оставался Тегеран, однако в Иране назревала исламская революция, и столица страны сняла свою кандидатуру.

По сути, Лос-Анджелес тогда спорил лишь с Нью-Йорком — в США были проведены "праймериз", которые определили победу запада над востоком. Получение Лос-Анджелесом Олимпиады-1984 выглядело логичным и с политической точки зрения, учитывая, что право на Игры 1980 года ранее досталось Москве. Весной 1978 года еще никто не мог предположить, что соперничавшие политические блоки решат обоюдно бойкотировать Игры в Советском союзе и США.

Конкуренция и открытые выборы

На заре проведения первых современных Олимиад существовал серьезный риск, что афинские Игры 1896 году так и останутся единичным событием — Олимпиада в Париже прошла исключительно благодаря энтузиазму барона Пьера де Кубертена. Но в итоге его идея прижилась, и за право организовать Олимпиаду 1908 года уже развернулась борьба. За месяц до старта Игр-1904 в американском Сент-Луисе прошла шестая сессия МОК, на которой состоялось историческое событие — первые выборы олимпийской столицы. Заявки подали четыре европейских города — Берлин, Лондон, Милан и Рим, а победил в итоге главный город Италии.

Однако природный катаклизм не позволил провести Олимпиаду 1908 года в Риме — двумя годами ранее Италию потрясло разрушительное извержение Везувия, и на Игры у страны не осталось денег — огромные средства ушли на восстановление Неаполя. А на сессии МОК в 1909 году в Берлине ближайшие Игры-1912 отправились в Стокгольм, тогда как Олимпиаду 1916 года гарантировали столице Германии. Проведению Олимпиады в Берлине, впрочем, помешала Первая мировая война.

Лишь с третьей попытки город, победивший в борьбе за Олимпиаду, в итоге сумел ее организовать — им стал в 1920 году бельгийский Антверпен, заявочная кампания которого началась еще до войны и увенчалась успехом после ее окончания. Олимпиада в Антверпене вошла в историю — здесь впервые состоялся хоккейный турнир.

В 1931 году на сессии МОК в испанской Барселоне состоялись первые настоящие выборы столицы летней Олимпиады. Ранее МОК закрытым голосованием определял счастливчика из числа кандидатов, на сей раз его члены собрались на специальное голосование, причем на право провести Игры 1936 года было сразу 13 претендентов! Однако реальные заявки представили лишь Берлин и Барселона — остальные города не получили ни одного голоса, столица Германии — 43, Барселона — 16.

Во время Олимпиады в Берлине состоялась 35-я сессия МОК, на которой было принято весьма спорное политическое решение — Олимпиаду-1940 отдали Токио, так что впервые Игры должны были пройти в Азии, хотя Япония в 30-х годах вела явную милитаристскую и захватническую политику, получив Игры не без помощи союзника — Германии. Однако уже через год право на ее проведение отошло Хельсинки, но Игры в любом случае не состоялись из-за начала Второй мировой войны.

В 1944 году Олимпиада должна была пройти в Лондоне, но в итоге сдвинулась на четыре года вперед. Начиная с 1947 года, когда на 40-й сессии МОК в Стокгольме право организовать Игры 1952 года получили Хельсинки (летние) и Осло (зимние), выборы олимпийских столиц стали проходить в ставшем привычном режиме — члены МОК выбирали среди нескольких кандидатур.

СССР вступает в игру

В 60-х годах, когда советские спортсмены успешно выступили на нескольких Олимпиадах, в СССР решили сами организовать Игры. К тому времени Олимпиада добралась-таки и до Токио (летняя в 1964 году), и до центральной Америки (Мехико-1976), и даже до Австралии (Мельбурн-1956). Москва стала кандидатом на проведение Игр 1976 года, выборы же состоялись в мае 1970 года в Амстердаме. В первом раунде Москва опередила кандидатуры канадского Монреаля (28 голосов против 25) и Лос-Анджелеса (17), однако во втором круге все голоса, поданные за американцев, отошли Монреалю.

Вторая попытка оказалась уже успешной. В 1974 году на сессии МОК в Вене у Москвы был уже один конкурент — Лос-Анджелес, и советская столица победила со счетом 39–20. Успех московской кандидатуры во многом был связан с лоббированием и активной работой с членами МОК со стороны Хуана Антонио Самаранча, который в конце 70-х годов был вице-президентом МОК и послом Испании в СССР. Советский Союз в благодарность помог Самаранчу на сессии МОК во время московской Олимпиады быть избранным главой олимпийского движения.

Третью попытку провести летние Игры Москва предприняла уже в новейшей истории. Российская столица вступила в борьбу за организацию Олимпиады 2012 года, однако уже в первом раунде голосования в Сингапуре в 2005 году набрала меньше всех голосов (15) и покинула гонку. В четвертом раунде победил в итоге Лондон, опередив таких серьезных соперников, как Париж, Мадрид и Нью-Йорк.

Зато через два года в Гватемале право провести зимние Игры 2014 года с первой попытки получил Сочи, который победил кандидатуры южнокорейского Пхенчхана (здесь в итоге состоятся Игры 2018 года) и австрийского Зальцбурга.

Подготовил Евгений Трушин