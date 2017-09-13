Лалович: вольная борьба стала очень зрелищной, ее правила не нуждаются в изменениях

ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Существующие правила вольной борьбы не нуждаются в изменениях, они позволяют спортсменам демонстрировать очень зрелищные поединки, ярким примером чего стало противостояние россиянина Абдулрашида Садулаева и американца Кайла Снайдера в финале чемпионата мира 2017 года. Об этом ТАСС сообщил президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

Бюро UWW во время августовского чемпионата мира в Париже вернуло в правила греко-римской борьбы постановку в партер за пассивность, отмененную после Олимпиады-2016.

"Мы поменяли правила для греко-римского стиля, они будут внедрены с 1 января следующего года. Это сделает борьбу более привлекательной, более быстрой. Это то, что нам было нужно, к Олимпиаде 2020 года греко-римская борьба станет зрелищнее. А вот вольный стиль мы трогать не будем, у нас были фантастически интересные финалы на чемпионате мира, такого раньше не было раньше", - сказал Лалович.

На чемпионате мира лидер сборной России Садулаев в финале уступил чемпиону мира, олимпийскому чемпиону Кайлу Снайдеру. "Противостояние Садулаева и Снайдера я считаю историческим, в таких поединках нет проигравших, оба победили", - отметил глава UWW.