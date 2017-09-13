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Клубы РФПЛ заняли шестое место по трансферным затратам по итогам лета

Спорт
13 сентября, 12:31 UTC+3 ТАСС

Клубы элитного дивизиона чемпионата России в летний трансферный период потратили на приобретение футболистов €129 млн

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Аргентинские новички ФК "Зенит" Леандро Паредес и Себастьян Дриусси (слева направо)

Аргентинские новички ФК "Зенит" Леандро Паредес и Себастьян Дриусси (слева направо)

© Вячеслав Евдокимов/ ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 13 сентября. Клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) заняли шестое место по денежным затратам в летнее трансферное окно. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

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В чемпионате России по футболу закрылось трансферное окно

В летний трансферный период российские клубы потратили на приобретение футболистов €129 млн, что стало наивысшим показателем среди чемпионатов, не входящих в пятерку сильнейших по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Всего в летнее трансферное окно в чемпионате России зафиксировано 28 сделок из-за рубежа.

Больше всех в Европе по итогам летнего трансферного окна потратили клубы чемпионата Англии (около €1,4 млрд, 526 зарубежных сделок), на втором месте - чемпионат Испании (€640 млн, 320 сделок), на третьем - чемпионат Франции (€604 млн, 241 сделка), на четвертом - чемпионат Германии (€519 млн, 271 сделка), на пятом - чемпионат Италии (€507 млн, 250 сделок). 

Всего в летнее трансферное окно в Европе было оформлено 7 590 сделок. Из них 58,3% составили трансферы футболистов с истекшими контрактами, 16,7% - перманентные трансферы, 13,9% - арендные соглашения, 11,1% - трансферы игроков, возвращающихся из аренды.

Самым дорогим трансфером минувшего лета стал переход бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" за рекордные €222млн. Эта сделка сделала 25-летнего бразильца самым дорогим игроком в истории футбола. 

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