Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Антонов: баскетболисты сборной России хорошо изучили греков перед четвертьфиналом

Спорт
13 сентября, 12:37 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

В среду сборная России проведет четвертьфинальный матч чемпионата Европы против команды Греции, начало - 18:45 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
Баскетболист сборной России Семен Антонов

Баскетболист сборной России Семен Антонов

© Станислав Красильников/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России хорошо изучили команду Греции и не ждут сюрпризов в четвертьфинале чемпионата Европы. Об этом ТАСС заявил форвард команды Семен Антонов.

В среду сборная России проведет четвертьфинальный матч чемпионата Европы против команды Греции. Игра начнется в 18:45 мск.

"Мы хорошо изучили соперника, хотя всех игроков Греции знаем и так отлично - многие играют в Евролиге. Так что для нас сюрпризов нет никаких, - сказал Антонов. - У них есть слабые стороны, и их нам надо использовать. Называть я их не буду - вдруг они переведут интервью и внесут коррективы".

"Наша задача играть в свой баскетбол и гнуть свою линию на протяжении всех 40 минут игры", - добавил форвард.

На чемпионате Европы - 2017 сборная России одержала победы в пяти из шести матчей. В интервью ТАСС бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт сравнил нынешнюю команду со своей, которая выигрывала бронзовые медали чемпионата Европы в 2011 году.

"Мне очень приятен такой комплимент от Дэвида. В составе действительно есть ребята из того состава, но мы все повзрослели, стали более опытными. Леха Швед уже вышел на ключевую роль в команде. Тогда мы (Мозгов, Швед, Фридзон, Антонов) были в подыгрыше у старших товарищей по команде, сейчас же пришло время самим брать все в свои руки", - заявил Антонов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евробаскет-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Рой Джонс
8
Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил уголовное дело в отношении замглавы ФСИН
2
В Госдуме почтили память депутата Евтушенко минутой молчания
3
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
4
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"
5
Похороны депутата Госдумы Ирины Евтушенко пройдут в Томске в субботу
6
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
7
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама