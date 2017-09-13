Антонов: баскетболисты сборной России хорошо изучили греков перед четвертьфиналом

СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России хорошо изучили команду Греции и не ждут сюрпризов в четвертьфинале чемпионата Европы. Об этом ТАСС заявил форвард команды Семен Антонов.

В среду сборная России проведет четвертьфинальный матч чемпионата Европы против команды Греции. Игра начнется в 18:45 мск.

"Мы хорошо изучили соперника, хотя всех игроков Греции знаем и так отлично - многие играют в Евролиге. Так что для нас сюрпризов нет никаких, - сказал Антонов. - У них есть слабые стороны, и их нам надо использовать. Называть я их не буду - вдруг они переведут интервью и внесут коррективы".

"Наша задача играть в свой баскетбол и гнуть свою линию на протяжении всех 40 минут игры", - добавил форвард.

На чемпионате Европы - 2017 сборная России одержала победы в пяти из шести матчей. В интервью ТАСС бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт сравнил нынешнюю команду со своей, которая выигрывала бронзовые медали чемпионата Европы в 2011 году.

"Мне очень приятен такой комплимент от Дэвида. В составе действительно есть ребята из того состава, но мы все повзрослели, стали более опытными. Леха Швед уже вышел на ключевую роль в команде. Тогда мы (Мозгов, Швед, Фридзон, Антонов) были в подыгрыше у старших товарищей по команде, сейчас же пришло время самим брать все в свои руки", - заявил Антонов.