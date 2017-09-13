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Газзаев: гол Жамалетдинова "Бенфике" станет важным в его карьере

Спорт
13 сентября, 13:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

ЦСКА со счетом 2:1 в гостях обыграл "Бенфику" в матче Лиги чемпионов, 20-летний Тимур Жамалетдинов забил победный мяч

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Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победный гол нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова в ворота португальской "Бенфики" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу станет важным для его карьеры. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер армейцев, депутат Государственной думы Валерий Газзаев.

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Волевая победа в Лиссабоне: ЦСКА обыграл "Бенфику" в матче футбольной Лиги чемпионов

ЦСКА обыграл "Бенфику" со счетом 2:1, Жамалетдинов забил победный мяч, выйдя на поле во втором тайме после травмы Аарона Оланаре.

"Команда играла с большим настроением и самоотдачей. Крайне важно, что забил молодой Жамалетдинов: думаю, это очень важно для его карьеры, перспективы и уверенности для игры в стартовом составе. Важно на таком уровне забить мяч, и хочется, чтобы еще больше молодых игроков появлялось в наших ведущих клубах страны", - сказал Газзаев.

У ЦСКА благодаря победе над "Бенфикой" появилась реальная возможность выйти в 1/8 финала из группы, отметил Газзаев. "В целом, очень хороший задел, поскольку выиграли у хорошей и сильной команды - чемпиона Португалии", - отметил он.

Во втором туре 27 сентября ЦСКА примет английский "Манчестер Юнайтед".

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