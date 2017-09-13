Газзаев: гол Жамалетдинова "Бенфике" станет важным в его карьере

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победный гол нападающего ЦСКА Тимура Жамалетдинова в ворота португальской "Бенфики" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу станет важным для его карьеры. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер армейцев, депутат Государственной думы Валерий Газзаев.

ЦСКА обыграл "Бенфику" со счетом 2:1, Жамалетдинов забил победный мяч, выйдя на поле во втором тайме после травмы Аарона Оланаре.

"Команда играла с большим настроением и самоотдачей. Крайне важно, что забил молодой Жамалетдинов: думаю, это очень важно для его карьеры, перспективы и уверенности для игры в стартовом составе. Важно на таком уровне забить мяч, и хочется, чтобы еще больше молодых игроков появлялось в наших ведущих клубах страны", - сказал Газзаев.

У ЦСКА благодаря победе над "Бенфикой" появилась реальная возможность выйти в 1/8 финала из группы, отметил Газзаев. "В целом, очень хороший задел, поскольку выиграли у хорошей и сильной команды - чемпиона Португалии", - отметил он.

Во втором туре 27 сентября ЦСКА примет английский "Манчестер Юнайтед".