Сорокин: сделанные Мадуро в британском парламенте заявления похожи на домыслы

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Заявления бывшего главы комитета управления Международной федерации футбола (ФИФА) Мигела Мадуро об обстоятельствах недопуска вице-премьера РФ Виталия Мутко до выборов в совет ФИФА, сделанные португальцем в британском парламенте, похожи на домыслы. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

В марте глава Российского футбольного союза Мутко не был допущен до выборов в совет ФИФА из-за занимаемой им должности вице-премьера РФ, что не соответствовало критерию политической нейтральности. Во вторник Мадуро, уволенный из ФИФА в мае, выступил в парламенте Великобритании. Он заявил, что глава ФИФА Инфантино пытался заблокировать его решение об исключении Мутко из числа кандидатов в совет ФИФА.

"Можно раздувать много спекуляций, но сейчас это не имеет никакого смысла. Кто кого уволил, кто кого заблокировал. Мы привыкли оперировать фактами. Есть факт, что этим комитетом были сделаны определенные выводы, которые помешали Виталию Мутко продолжить работу в совете ФИФА, а что там дальше произошло, мне неизвестно", - сказал Сорокин.

Также Мадуро в британском парламенте заявил, что генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура рассказала ему, что чемпионат мира 2018 года станет катастрофой, а работа Инфантино на посту президента ФИФА будет под вопросом, если [Виталия] Мутко не допустят в совет ФИФА.

"Мне об этом ничего неизвестно. Вся эта информация очень странная и похожа на какие-то домыслы. И непонятно, при чем здесь парламент Великобритании. Сложно комментировать, что кто-то сказал, только факты имеют значение", - считает Сорокин.

Ранее пресс-служба УЕФА сообщила ТАСС, что Сорокин успешно прошел проверку организации на соответствие как кандидат в совет ФИФА. Утверждение кандидата на место представителя Европы в совете ФИФА на срок до 2021 года состоится 20 сентября в Женеве в ходе 13-го внеочередного конгресса УЕФА. Пройдя проверку, Сорокин стал единственным кандидатом на это место.