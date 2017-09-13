Сабирхузин стал новым старшим тренером мужской сборной России по современному пятиборью

Если WADA действительно закрыло дела 95 россиян - это хороший знак, заявил КолобковСпорт 13 сентября, 15:11
Сторожевик Черноморского флота "Пытливый" пополнил состав Средиземноморской эскадры ВМФ РФАрмия и ОПК 13 сентября, 14:49
Британские постановщики представили на Урале оперу Моцарта в стиле стимпанкКультура 13 сентября, 14:42
Мосгордума одобрила установку памятника писателю Александру Солженицыну в 2018 годуОбщество 13 сентября, 14:37
Air Berlin ожидает в четверг нормализации графика полетовТранспорт 13 сентября, 14:35
Гендиректор: тренерский штаб "Югры" продолжает работу, несмотря на разгром от "Авангарда"Спорт 13 сентября, 14:20
Королевское прощание: Таиланд готовится к кремации Рамы IXМеждународная панорама 13 сентября, 14:15
Команда "Формулы-1" "Мерседес" продлила на год контракт с финским гонщиком БоттасомСпорт 13 сентября, 14:14
Режиссер нового "Бегущего по лезвию" рассказал о съемках и "благословении" Ридли СкоттаКультура 13 сентября, 14:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Рустем Сабирхузин по итогам тренерского совета сменил Григория Бремеля на посту старшего тренера мужской сборной России по современному пятиборью. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.
13 сентября состоялся тренерский совет ФСПР, на котором были подведены итоги выступления отечественных спортсменов в этом сезоне и произведен ряд изменений в тренерском штабе.
"Вместо старшего тренера мужской сборной России Григория Бремеля мы назначили Рустема Сабирхузина, - отметил Аминов. - Бремель, в свою очередь, заменит на посту старшего тренера мужской юниорской сборной России Андрея Тропина. Старшим тренером кадетской сборной назначен Сергей Шуин".
"Все изменения касались мужской сборной, так как считаю, что она в этом году выступила недостаточно успешно", - заметил глава ФСПР.