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Сабирхузин стал новым старшим тренером мужской сборной России по современному пятиборью

Спорт
13 сентября, 15:15 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

На данном посту Рустем Сабирхузин сменил Григория Бремеля

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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Рустем Сабирхузин по итогам тренерского совета сменил Григория Бремеля на посту старшего тренера мужской сборной России по современному пятиборью. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации современного пятиборья России (ФСПР) Вячеслав Аминов.

13 сентября состоялся тренерский совет ФСПР, на котором были подведены итоги выступления отечественных спортсменов в этом сезоне и произведен ряд изменений в тренерском штабе.

"Вместо старшего тренера мужской сборной России Григория Бремеля мы назначили Рустема Сабирхузина, - отметил Аминов. - Бремель, в свою очередь, заменит на посту старшего тренера мужской юниорской сборной России Андрея Тропина. Старшим тренером кадетской сборной назначен Сергей Шуин".

"Все изменения касались мужской сборной, так как считаю, что она в этом году выступила недостаточно успешно", - заметил глава ФСПР.

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