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Смирнов: российским гандболисткам не было смысла принимать мельдоний, нужно расследование

Спорт
13 сентября, 15:32 UTC+3 ТАСС /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В среду Европейская федерация гандбола назвала имена игроков, чьи допинг-пробы дали положительный результат на молодежном чемпионате Европы, где россиянки заняли второе место

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Гандболисткам молодежной сборной России, чьи допинг-пробы во время чемпионата Европы показали наличие мельдония, не было необходимости его употреблять; ситуация нуждается в серьезном расследовании. Таким мнением с ТАСС поделился глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов.

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В среду Европейская федерация гандбола (EHF) назвала имена игроков, чьи допинг-пробы дали положительный результат, - это Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина; спортсменки временно отстранены от соревнований. Одна из девушек сдала положительный анализ во время группового этапа, еще две - на стадии плей-офф. EHF инициировала судебное разбирательство в отношении Федерации гандбола России, согласно антидопинговому кодексу организации, если допинг выявлен более чем у двоих членов команды, EHF накладывает санкции на федерацию.

"Никто не может понять, как такое могло произойти, - подчеркнул Смирнов. - Я не большой сторонник теории происков и заговоров, но логики никакой в этом поступке нет - попасться на мельдонии. Чем больше я общаюсь, тем больше понимаю - надо серьезно разбираться с этим делом, и, возможно, брать анализы не только у этих трех".

Смирнов подчеркнул, что не стоит делать поспешных заявлений. "Мельдоний содержится в разных субстанциях, не имеет вкуса и цвета, его легко добавить, при этом он не дает никаких преимуществ в этом виде спорта. Кому это надо было? Мы не делаем поспешных заявлений, ситуация нуждается в серьезном расследовании", - сказал Смирнов.

В настоящий момент дело россиянок находится в суде Европейской федерации гандбола - первой инстанции. Сторонам предложено выступить с заявлением, а игрокам разрешено запросить слушания по их делу. Ранее в ЕГФ ТАСС сообщили, что команда может быть лишена медалей, если вина спортсменок будет доказана.

Российские гандболистки стали серебряными призерами чемпионата Европы, уступив в финале француженкам.

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