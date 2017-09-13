КДК РФС оштрафовал тренера "Зенита" Манчини на 50 тыс. рублей за неявку на интервью

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 50 тысяч рублей главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Роберто Манчини за неявку на обязательное предматчевое интервью перед гостевым матчем девятого тура чемпионата страны с московским "Динамо". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Матч между "Динамо" и "Зенитом" прошел 10 сентября и завершился со счетом 0:0.
"Главный тренер "Зенита" Манчини оштрафован на 50 тыс. рублей за неявку на обязательное предматчевое интервью", - сказал Григорьянц.
Санкт-петербургский клуб оштрафован на 40 тыс. рублей за позднее прибытие на матч. Команда приехала на игру за 65 минут до начала, тогда как по регламенту команда чемпионата должна явиться на встречу не позднее, чем за 75 минут. Также клуб оштрафован на 40 тыс. за использование фанатами файеров и на 20 тыс. - за нецензурную брань. "Динамо" оштрафовано на 40 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений.
Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.