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Путин встретится с хоккеистами - участниками суперсерии СССР - Канада 1972 года

Спорт
13 сентября, 16:41 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 13, сентября. /ТАСС

Президент и хоккеисты посетят детский образовательный центр "Сириус", где занимаются юные спортсмены

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СОЧИ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится в среду с участниками хоккейной суперсерии СССР - Канада 1972 года. Об этом сообщил журналистам пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"В конце дня у президента запланировано общение с участниками суперсерии СССР - Канада, - сказал он. По его словам, в ней примут участие как спортсмены из РФ, так и канадцы, которые участвовали в тех матчах.

Президент и хоккеисты посетят детский образовательный центр "Сириус", где занимаются юные спортсмены. Они посмотрят за матчем детских команд, а также пообщаются с воспитанниками центра.

Суперсерия СССР - Канада проходила со 2 по 28 сентября 1972 г. Четыре игры состоялись в различных канадских городах, четыре - в московском Дворце спорта "Лужники". После семи поединков, один из которых закончился вничью, каждая из команд имела по три победы. Последний матч серии 28 сентября завершился со счетом 6:5 в пользу канадцев. Этот результат позволил сборной Канады одержать общую победу в Суперсерии 1972 г.

Под руководством главного тренера Всеволода Боброва в составе сборной СССР в суперсерии 1972 года на лед выходили 27 хоккеистов. Среди них вратарь Владислав Третьяк, защитники Виктор Кузькин, Александр Рагулин, Геннадий Цыганков и др., нападающие Валерий Харламов, Владимир Петров, Борис Михайлов, Александр Якушев, Александр Мальцев, Владимир Шадрин, Евгений Зимин и др. Сборную Канады (главный тренер - Гарри Синден) представляли 28 игроков, в т. ч. вратари Тони Эспозито и Кен Драйден, защитники Брэд Парк, Серж Савар, Ги Лапуэнт и др., форварды Фил Эспозито, Пол Хендерсон, Бобби Кларк, Иван Курнуайе и др.

Наиболее результативными участниками Суперсерии 1972 г. стали Александр Якушев, Фил Эспозито и Пол Хендерсон, забросившие по семь шайб.

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