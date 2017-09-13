Российский саночник Репилов намерен выиграть золото Олимпиады-2018

Российские саночники будут выступать на Олимпиаде-2018 на специально изготовленных саняхСпорт 13 сентября, 16:47
РФС оштрафовал "Спартак" на 25 тыс. рублей за несогласованный баннер в игре с "Рубином"Спорт 13 сентября, 16:43
Почти 15 тысяч нижегородцев переехали в новые квартиры из аварийных домовНовости партнеров 13 сентября, 16:39
Данила Козловский вошел в актерский состав сериала "Викинги"Культура 13 сентября, 16:37
Российский саночник Репилов намерен выиграть золото Олимпиады-2018Спорт 13 сентября, 16:36
Дубль Афиногенова помог "Витязю" победить "Сибирь" в матче чемпионата КХЛСпорт 13 сентября, 16:33
Уголовные дела в отношении высокопоставленных чиновников в РФ с 2015 года. ДосьеБиографии и справки 13 сентября, 16:24
Песков: Москва передавала Вашингтону предложения о возобновлении сотрудничестваПолитика 13 сентября, 16:23
Теннисисты Багдатис и Джумхур выступят на турнире в Петербурге вместо Монфиса и МайераСпорт 13 сентября, 16:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующий обладатель Кубка мира по санному спорту россиянин Роман Репилов в олимпийском сезоне поставил перед собой задачу выиграть золото Игр-2018. Об этом Репилов сообщил ТАСС.
На чемпионате мира, который проходил в конце января в австрийском Иглсе, 21-летний Репилов выиграл две серебряные (личный турнир и спринт) и одну бронзовую (командная гонка) награды. В активе россиянина есть также победа в общем зачете спринтерского Кубка мира.
"Задача у меня теперь одна - выиграть Олимпийские игры, других быть не может в олимпийский сезон, - подчеркнул Репилов. - Если говорить про подготовку к олимпийскому сезону, то все идет по плану, сейчас у нас проходят тренировки на стартовой эстакаде в Парамонове. Тренировки мало чем отличаются от прошлогодних. Нет такого, что тогда делали одно, а сейчас - совсем противоположное".
С 2 по 11 ноября на олимпийской трассе в южнокорейском Пхенчхане пройдет официальная тренировочная неделя, в которой примут участие и российские саночники, уже успевшие немного изучить трассу на мартовском этапе Кубка мира. Самым коварным тогда оказался девятый вираж, при прохождении которого сделал ошибку не один спортсмен. Не стал исключением и Репилов.
"В санном спорте есть такой термин "перекатанность", - заметил собеседник агентства. - Видимо, мы перед этим на олимпийской трассе совершили слишком много спусков, а когда вышли на старт этапа Кубка мира, то находились в слишком расслабленном состоянии. Мол, трасса нам хорошо знакома и не стоит ждать от нее сюрпризов".
"Но соревнования доказали, что нужно быть собранными всегда. Ошибки в спуске совершили тогда многие саночники. Теперь будем знать, что на олимпийской трассе нельзя расслабляться", - подытожил Репилов.