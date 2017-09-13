Российский саночник Репилов намерен выиграть золото Олимпиады-2018

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующий обладатель Кубка мира по санному спорту россиянин Роман Репилов в олимпийском сезоне поставил перед собой задачу выиграть золото Игр-2018. Об этом Репилов сообщил ТАСС.

На чемпионате мира, который проходил в конце января в австрийском Иглсе, 21-летний Репилов выиграл две серебряные (личный турнир и спринт) и одну бронзовую (командная гонка) награды. В активе россиянина есть также победа в общем зачете спринтерского Кубка мира.

"Задача у меня теперь одна - выиграть Олимпийские игры, других быть не может в олимпийский сезон, - подчеркнул Репилов. - Если говорить про подготовку к олимпийскому сезону, то все идет по плану, сейчас у нас проходят тренировки на стартовой эстакаде в Парамонове. Тренировки мало чем отличаются от прошлогодних. Нет такого, что тогда делали одно, а сейчас - совсем противоположное".

С 2 по 11 ноября на олимпийской трассе в южнокорейском Пхенчхане пройдет официальная тренировочная неделя, в которой примут участие и российские саночники, уже успевшие немного изучить трассу на мартовском этапе Кубка мира. Самым коварным тогда оказался девятый вираж, при прохождении которого сделал ошибку не один спортсмен. Не стал исключением и Репилов.

"В санном спорте есть такой термин "перекатанность", - заметил собеседник агентства. - Видимо, мы перед этим на олимпийской трассе совершили слишком много спусков, а когда вышли на старт этапа Кубка мира, то находились в слишком расслабленном состоянии. Мол, трасса нам хорошо знакома и не стоит ждать от нее сюрпризов".

"Но соревнования доказали, что нужно быть собранными всегда. Ошибки в спуске совершили тогда многие саночники. Теперь будем знать, что на олимпийской трассе нельзя расслабляться", - подытожил Репилов.