РФС оштрафовал "Спартак" на 25 тыс. рублей за несогласованный баннер в игре с "Рубином"

Болельщики "Спартака" перед началом матча чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Рубин" (Казань) © Иван Водопьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский "Спартак" на 25 тысяч рублей за демонстрацию болельщиками несогласованного баннера в домашней игре девятого тура чемпионата страны с казанским "Рубином". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч между командами прошел 9 сентября и завершился со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

"На матче "Спартака" и "Рубина" был вывешен несогласованный баннер с названиями Курск и Оренбург и датами. За это нарушение "Спартак" оштрафован на 25 тыс. рублей", - сказал Григорьяц.

Также главный тренер пермского "Амкара" Гаджи Гаджиев оштрафован на 25 тысяч рублей - за выход из технической зоны во время матча с московским ЦСКА, для него это нарушение стало вторым в сезоне, "Ростов" на 30 тысяч - за скандирование болельщиками ненормативной лексики в адрес тульского "Арсенала" и выкинутую пластиковую бутылку на футбольное поле.

Заседание КДК РФС прошло в среду в Доме футбола в Москве.