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Грузинский самбист Чидрашвили дисквалифицирован на полгода за бросок бутылкой в судью

Спорт
13 сентября, 17:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

На турнире, который прошел в мае нынешнего года в Минске, Чидрашвили во время схватки с белорусским спортсменом посчитал решение судьи неверным, после чего кинул бутылку в сторону ковра

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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Четырехкратный чемпион мира по самбо, самый титулованный самбист Грузии Вахтанг Чидрашвили дисквалифицирован на полгода за недопустимое поведение на чемпионате Европы 2017 года. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков по окончании исполкома организации, который прошел в Москве.

На турнире, который прошел в мае нынешнего года в Минске, Чидрашвили во время схватки другого грузинского борца с белорусским спортсменом посчитал решение судьи неверным, после чего кинул бутылку в сторону ковра. Та перелетела через спортивную площадку и угодила в стол, за которым сидел главный судья испанец Карлос Гомес. На чемпионате в Минске Чидрашвили стал вторым, проиграв в финале россиянину Владимиру Гладких.

"Чидрашвили дисквалифицирован на полгода, на мой взгляд это является минимальным наказанием в данной ситуации, - отметил Шестаков. - В дальнейшем такие выходки будут наказываться очень жестко, чтобы другим было неповадно делать что-либо подобное".

Таким образом, Чидрашвили, выступающий в весовой категории до 57 кг, пропустит чемпионат мира в Сочи, который мог принести ему пятый титул чемпиона в его спортивной карьере. Чемпионат мира по самбо 2017 года пройдет в Сочи с 9 по 13 ноября.

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