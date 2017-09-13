Глава WADA признал подлинность документов о снятии обвинений с 95 российских спортсменов

ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди признал подлинность документов, на основании которых издание The New York Times сообщило о снятии обвинений с 95 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Об этом Риди сообщил ТАСС.

Американская газета в среду сообщила, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена. В распоряжении издания оказался внутренний доклад WADA, распространенный среди руководителей организации. Из него следует, что агентство в 95 случаях из 96 рассмотренных не нашло убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил. Имена спортсменов не называются.

"Статья The New York Times основана на документах, которые распространялись среди членов исполкома WADA перед закрытым заседанием, которое пройдет в Париже через две недели. Это связано с расследованиями международных федераций в отношении лиц, которые упоминаются в докладе Макларена. Федерации рассмотрели доказательства и решили, что не могут доказать нарушения антидопинговых правил", - сказал Риди.

Вместе с тем глава WADA заявил, что издание не должно было публиковать эти документы. "Этого не стоило делать", - отметил он.

Две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) на основе доклада независимой комиссии WADA во главе с Маклареном ведут собственное расследование. Одна, которой руководит швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет другой гражданин Швейцарии Самуэль Шмидт, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.