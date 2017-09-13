Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава WADA признал подлинность документов о снятии обвинений с 95 российских спортсменов

Спорт
13 сентября, 17:28 дата обновления: 13 сентября, 17:53 UTC+3

По словам Крейга Риди, федерации решили, что не могут доказать нарушения антидопинговых правил

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди

Президент Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди

© EPA/VALENTIN FLAURAUD

ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди признал подлинность документов, на основании которых издание The New York Times сообщило о снятии обвинений с 95 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил. Об этом Риди сообщил ТАСС.

Смотрите также
Ричард Макларен

Макларен сдает позиции: WADA прекратило расследования в отношении 95 россиян

Американская газета в среду сообщила, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена. В распоряжении издания оказался внутренний доклад WADA, распространенный среди руководителей организации. Из него следует, что агентство в 95 случаях из 96 рассмотренных не нашло убедительных доказательств нарушения антидопинговых правил. Имена спортсменов не называются.

"Статья The New York Times основана на документах, которые распространялись среди членов исполкома WADA перед закрытым заседанием, которое пройдет в Париже через две недели. Это связано с расследованиями международных федераций в отношении лиц, которые упоминаются в докладе Макларена. Федерации рассмотрели доказательства и решили, что не могут доказать нарушения антидопинговых правил", - сказал Риди.

Вместе с тем глава WADA заявил, что издание не должно было публиковать эти документы. "Этого не стоило делать", - отметил он.

Две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) на основе доклада независимой комиссии WADA во главе с Маклареном ведут собственное расследование. Одна, которой руководит швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет другой гражданин Швейцарии Самуэль Шмидт, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

Смотрите также

Песков прокомментировал прекращение расследования WADA в отношении спортсменов из РФ

Фетисов: WADA разобралось в вопросе с российскими спортсменами из доклада Макларена

WADA: более 300 допинг-проб россиян с ОИ-2014 находятся на перепроверке

Свищев приветствует решение WADA закрыть дела 95 российских спортсменов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Рой Джонс
8
Рой Джонс не исключил, что может провести в России поединок с бойцом Андерсоном Силвой
Рафаэль Надаль
8
Испанец Рафаэль Надаль стал трехкратным победителем US Open
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
2
Партнеры "Газпрома" по "Северному потоку - 2" могут пересмотреть схему финансирования
3
Источник: при обыске у замглавы ФСИН обнаружены коллекция часов и крупная сумма денег
4
Россия серьезно обеспокоена выводами миссии ООН по правам человека на Украине
5
Международные следователи изучают данные, полученные от России по крушению MH17
6
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
7
Эрдоган: Турция будет самостоятельно принимать меры в обеспечении безопасности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама