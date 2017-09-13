WADA не знает точного местонахождения Родченкова и не общается с ним

ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не знает о точном местонахождении бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова - главного информатора автора доклада о допинге в российском спорте Ричарда Макларена. Об этом ТАСС сообщил президент WADA Крейг Риди.

Ранее в среду газета The New York Times сообщила о закрытии дела в отношении 95 из 96 российских спортсменов, упомянутых в докладе. По информации издания, одной из причин, повлиявших на расследование, является отсутствие показаний Родченкова.

"Родченков находится где-то в США. Мы не контактируем с ним и не знаем, кто это делает", - сказал Риди.

Ранее глава WADA подтвердил ТАСС подлинность документов, на основе которых построена статья The New York Times.

Две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) на основе доклада независимой комиссии WADA во главе с Маклареном ведут собственное расследование. Одна, которой руководит швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет другой гражданин Швейцарии Самуэль Шмидт, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.