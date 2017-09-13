Савицкис: неудачи рижского "Динамо" на старте сезона КХЛ связаны с травмами

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Неудачное выступление рижского "Динамо" на старте сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) связано с травмами ведущих игроков. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

"Динамо" одержало две победы в десяти матчах на старте сезона. В первой игре чемпионата против "Авангарда" (1:3) перелом челюсти получил форвард Микелис Редлихс, в следующей игре с "Сибирью" (1:2) травмы получили форварды Колтон Гиллис и Типа Джей Гальярди. Затем в матче с "Сибирью" повреждение было диагностировано у защитника Гунтиса Галвиньша.

"Мы хорошо провели предсезонные игры, сумели добраться до финала Кубка железнодорожников в Латвии. Но в первых играх ряд наших ведущих игроков получил серьезные травмы. Я бы сказал, что наша команда играет хорошо - ребята стараются, борются, но результат плохой. Но ничего страшного, мы пока не отчаиваемся", - сказал Савицкис.

"Такой результат связан с травмами, также нужно наиграть состав, но в нашей команде пессимизма нет", - добавил собеседник ТАСС.

"Динамо" с пятью очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции.