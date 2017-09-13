Савицкис: тренер рижского хоккейного клуба "Динамо" Озолиньш имеет большой кредит доверия

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер рижского "Динамо" Сандис Озолиньш имеет большой кредит доверия со стороны руководства клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

"Динамо" в десяти стартовых матчах сезона одержало две победы. Озолиньш возглавил клуб в мае. Специалист входил в тренерский штаб "Динамо" под руководством Нормунда Сейейса с октября 2016 года.

"У Озолиньша большой кредит доверия, никаких резких движений при первых неудачах мы делать не будем. Думаю, что в ближайших играх наша ситуация изменится", - сказал Савицкис.

"Динамо" с пятью очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции.