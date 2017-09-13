Савицкис: тренер рижского хоккейного клуба "Динамо" Озолиньш имеет большой кредит доверия

Оргкомитет ОИ-2020 заключил спонсорские контракты внутри страны на рекордные $2,8 млрдСпорт 13 сентября, 19:45
Генсек ООН призвал власти Мьянмы приостановить военные операции в штате РакхайнМеждународная панорама 13 сентября, 19:23
"Ночлежка" предложила бизнесу потратить новогодние бюджеты на благотворительностьСоциальная ответственность 13 сентября, 19:09
Тренер ФК "Копенгаген": "Локомотив" - самый сильный клуб в группе Лиги ЕвропыСпорт 13 сентября, 19:02
Высотки могут навредить психике человекаСоциальная ответственность 13 сентября, 19:01
Совет банковской ассоциации "Россия" избрал главой бывшего первого зампреда ЦБЭкономика и бизнес 13 сентября, 18:51
Убийство 10 членов неконтактного племени расследуют в БразилииСоциальная ответственность 13 сентября, 18:46
WADA не уведомляло ПКР о наличии российских паралимпийцев в списке 95 закрытых делСпорт 13 сентября, 18:45
Медведчук: для США главное убрать русский язык из украинских школМеждународная панорама 13 сентября, 18:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер рижского "Динамо" Сандис Озолиньш имеет большой кредит доверия со стороны руководства клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.
"Динамо" в десяти стартовых матчах сезона одержало две победы. Озолиньш возглавил клуб в мае. Специалист входил в тренерский штаб "Динамо" под руководством Нормунда Сейейса с октября 2016 года.
"У Озолиньша большой кредит доверия, никаких резких движений при первых неудачах мы делать не будем. Думаю, что в ближайших играх наша ситуация изменится", - сказал Савицкис.
"Динамо" с пятью очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции.