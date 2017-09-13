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Тренер ФК "Копенгаген": "Локомотив" - самый сильный клуб в группе Лиги Европы

Спорт
13 сентября, 19:02 UTC+3 КОПЕНГАГЕН /Дания/ 13, сентября. /ТАСС

Столе Сольбаккен заявил, что его команде нужно начать групповой турнир с победы

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Столе Сольбаккен

Столе Сольбаккен

© EPA/GEORGI LICOVSKI

КОПЕНГАГЕН /Дания/, 13 сентября. /ТАСС/. Московский "Локомотив" является самым сильным клубом в группе F Лиги Европы, где также выступят датский "Копенгаген", молдавский "Шериф" и чешский "Фастав Злин". Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер датской команды Столе Сольбаккен.

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Матч первого тура группового раунда Лиги Европы между "Локомотивом" и "Копенгагеном" пройдет на стадионе "Паркен" в столице Дании в четверг. Начало - 20:00 мск.

"Локомотив" показывает немного нестабильную игру, в последних двух матчах он играл плохо, но я с большим уважением отношусь к этой команде. Это самая сильная команда в нашей группе, и я не исключаю, что завтра будет ничья. Но у нас только шесть матчей и ничейный результат нам не будет помощником", - сказал Сольбаккен.

"При этом я видел игру "Локомотива" со "Спартаком" (4:3), где футболисты "Локомотива" проявили много индивидуальных качеств. Так что ничья может быть удовлетворительным и полезным для нас результатом, но было бы неплохо стартовать с победы", - отметил тренер.

В четверг также пройдет очная встреча "Фастава" и "Шерифа" в чешском Оломоуце.

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