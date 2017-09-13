Оргкомитет ОИ-2020 заключил спонсорские контракты внутри страны на рекордные $2,8 млрд

ТАСС, 13 сентября. Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио подписал спонсорские контракты с местными компаниями на рекордные $2,8 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters.

Оргкомитет Игр-2020 представил свой отчет в среду на 131-й сессии Международного олимпийского комитета, которая проходит в Лиме.

"Доклад Оргкомитета Олимпиады-2020 подтверждает позитивное впечатление, которое сложилось у координационной комиссии МОК об Играх в Токио. 43 спонсорских контракта внутри страны в три раза превосходят изначальный бюджет, их общая сумма составляет $2,8 млрд", - прокомментировал доклад глава координационной комиссии МОК по Олимпиаде-2020 Джон Коутс.

Сумма спонсорских контрактов Игр в Лондоне внутри страны составила $1,1 млрд, организаторы Олимпиады в Рио-де- Жанейро утверждают, что превзошли эти показатели, однако точных данных до сих пор нет из-за расследований коррупции при проведении соревнований.