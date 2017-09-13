Семин: ответственность давит на ФК "Локомотив" перед матчем с "Копенгагеном"

КОПЕНГАГЕН /Дания/, 13 сентября. /ТАСС/. Большая ответственность за итоговый результат будет лежать на футболистах московского "Локомотива" в матче группового турнира Лиги Европы с "Копенгагеном". Такое мнение на пресс- конференции высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Матч первого тура группового раунда Лиги Европы между командами пройдет на стадионе "Паркен" в Копенгагене в четверг.

"На сегодняшний момент у "Копенгагена больше международного опыта, чем у нас. "Локомотив" давно не участвовал в Лиге Европы, но у нас два клуба выигрывали Кубок УЕФА, на нас лежит большая ответственность. Может быть, если букмекеры отдают небольшое предпочтение "Копенгагену", это хорошо", - сказал Семин.

"Локомотив" попал в группу F Лиги Европы. Помимо "Копенгагена" в ней железнодорожники сыграют с чешским "Фаставом" и молдавским "Шерифом". В четверг также пройдет очная встреча этих двух команд в чешском Оломоуце.