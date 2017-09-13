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Миранчук: "Локомотив" будет отталкиваться от своей игры в матче с "Копенгагеном"

Спорт
13 сентября, 20:15 UTC+3 КОПЕНГАГЕН /Дания/ 13, сентября. /ТАСС

Матч первого тура группового раунда Лиги Европы между командами пройдет на стадионе "Паркен" в Копенгагене

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Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

© Валерий Шарифулин/ТАСС

КОПЕНГАГЕН /Дания/, 13 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" будет отталкиваться в первую очередь от своей игры в матче Лиги Европы с "Копенгагеном". Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук.

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Матч первого тура группового раунда Лиги Европы между командами пройдет на стадионе "Паркен" в Копенгагене в четверг.

"Выделять никого не хотелось бы, потому что мы в первую очередь отталкиваемся от своей игры. Эта команда любит борьбу, у нас есть еще время узнать их лучше и понять, как им противостоять", - сказал Миранчук.

"Думаю, для нас не будет проблемой скандинавская игра, потому что мы любим быстрый футбол, поле будет дополнительно полито. Кроме того, у стадиона есть крыша, так что погода не будет влиять на ход матча", - отметил футболист.

"Локомотив" попал в группу F Лиги Европы. Помимо "Копенгагена" в ней железнодорожники сыграют с чешским "Фаставом" и молдавским "Шерифом". В четверг также пройдет очная встреча этих двух команд в чешском Оломоуце.

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