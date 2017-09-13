Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета

СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /ТАСС/. Сборная России одержала победу над командой Греции в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча, прошедшая в Стамбуле, завершилась со счетом 74:69.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник сборной России Алексей Швед, набравший 26 очков.

Без учета этого матча сборные России и Греции на чемпионатах Европы встречались девять раз, из них в шести играх победу одержала российская команда.

На двух предыдущих европейских первенствах сборная России не выходила в плей-офф. В 2013 году команда заняла последнее место в группе, двумя годами позже стала пятой. До этого сборная России неизменно выходила в четвертьфинал чемпионатов Европы, в десяти матчах этой стадии россияне потерпели шесть поражений и одержали четыре победы (1993, 1997, 2007, 2011). Дважды сборная России была третьей на Евробаскете (1997, 2011), завоевала серебро чемпионата Европы - 1993 и победила на турнире 2007 года. Кроме того, сборная России является бронзовым призером Олимпиады-2012 и дважды завоевывала серебро чемпионатов мира (1994, 1998).

В полуфинале россияне 15 сентября сыграют с победителем встречи между сборными Италии и Сербии.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.