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Париж и Лос-Анджелес проведут Олимпиады 2024 и 2028 годов

Спорт
13 сентября, 20:48 UTC+3

Изначально на проведение ОИ-2024 претендовало пять городов, однако финальные заявки подали лишь Париж и Лос-Анджелес

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© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) наделил Париж и Лос-Анджелес правом принять летние Олимпийские игры 2024 и 2028 годов соответственно. В среду на 131-й сессии МОК в Лиме прошло "формальное голосование" по вопросу распределения Игр, которому предшествовало подписание трехстороннего договора с заявочными комитетами этих городов.

Решение было принято единогласно. Столицы предстоящих Игр объявил президент МОК Томас Бах, рядом с которым стояли мэры Парижа и Лос-Анджелеса. Эти города также автоматически получили право провести Паралимпийские игры. 

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Изначально на проведение ОИ-2024 претендовало пять городов, однако финальные заявки подали лишь Париж и Лос-Анджелес. Решение о единовременном выборе столиц было принято на прошедшей летом внеочередной сессии МОК и обусловлено нежеланием комитета терять ни одного из двух серьезных кандидатов, которые полностью отвечают стратегии развития олимпийского движения Agenda-2020. Заявочные комитеты Парижа и Лос-Анджелеса согласились на такое предложение.

Нынешняя ситуация не первая в истории олимпийского движения, когда столицы сразу двух Олимпиад определяются одновременно. В 1921 году подобным образом Париж и Амстердам стали столицами Игр 1924 и 1928 годов соответственно. Похожая ситуация произошла в конце 70-х, когда на проведение Олимпиады-1980 претендовали Москва и Лос-Анджелес. Столица СССР в итоге победила в голосовании за право принять Игры-1980, а Лос-Анджелес из-за отказа Тегерана остался единственным кандидатом на проведение ОИ-1984.

Каждый из городов будет принимать Олимпиаду в третий раз. Французская столица была хозяйкой Игр 1900 и 1924 годов, Лос-Анджелес - 1932 и 1984 годов. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.

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Париж и Лос-Анджелес будут объявлены на сессии МОК столицами летних Олимпиад

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