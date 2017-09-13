Фридзон: российские баскетболисты были сонными в начале матча с командой Греции

СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские баскетболисты в начале четвертьфинального матча с командной Греции были сонными и скованными. Об этом ТАСС сообщил капитан российской команды Виталий Фридзон.

Встреча прошла в среду в Стамбуле и завершилась со счетом 74:69 в пользу российских баскетболистов.

"Мы словно сонные были в начале встречи, скованные. Леху [Шведа] плотно держали, но он перестроился и переломил ход игры. Главное, благодаря чему перехватили игру, это игра в защите", - сообщил Фридзон.

В полуфинале россияне 15 сентября сыграют с победителем матча между сборными Италии и Сербии.

"И Италия и Сербия являются сложными соперниками, но мы доказали, что можем обыграть любого", - добавил Фридзон.