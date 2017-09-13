Мутко: Базаревич грамотно руководит сборной России по баскетболу

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МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Российские баскетболисты в четвертьфинальном матче чемпионата Европы с греками показали характер и мастерство, Сергей Базаревич грамотно руководит командой. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.
Сборная России обыграла команду Греции со счетом 74:69 и вышла в полуфинал чемпионата Европы, встреча состоялась в Стамбуле. Россияне 15 сентября сыграют в полуфинале с победителем матча между командами Италии и Сербии.
"Наша команда победила хорошего соперника в сложном матче. Мы проигрывали после первой половины, но ребята проявили характер и мастерство, показали слаженную игру. Поздравляю нашу сборную, спасибо ей за такую игру. Теперь с нетерпением ждем полуфинала", - сказал Мутко.
На вопрос о том, на что способна сборная России на чемпионате Европы, вице-премьер РФ ответил: "Давайте дальше не будем загадывать. Сейчас надо тщательно готовиться к полуфиналу, надо брать этап за этапом, играть в свою игру. Турнир длинный, понятно, что команда устает, но ребята молодцы".
Самым результативным игроком в составе российской сборной стал защитник Алексей Швед, набравший 26 очков. "Конечно, Швед является одним из лидеров, он набирает много очков, но я бы отметил всю команду в целом. И, конечно, ее главного тренера [Сергея Базаревича], он очень грамотно руководит процессом", - сказал Мутко.