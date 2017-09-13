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Мозгов: игра в защите стала ключевым фактором в победе россиян в 1/4 финала Евробаскета

Спорт
13 сентября, 21:03 UTC+3 СТАМБУЛ /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Центровой сборной России отметил, что команда может победить любого соперника на турнире

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Тимофей Мозгов (справа)

Тимофей Мозгов (справа)

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ключевым фактором в победе сборной России над командой Греции в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу стала хорошая игра в защите. Такое мнение ТАСС высказал центровой национальной сборной Тимофей Мозгов.

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Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета

В среду сборная России вышла в полуфинал Евробаскета, обыграв команду Греции со счетом 74:69. В 1/2 финала россияне встретятся с победителем матча между сборными Италии и Сербии.

"После первой половины мы не опустили рук, - сказал Мозгов. - Знали, что еще не конец. Мы перетерпели, хотя греки там кричали и шумели. Игра в защите и желание ребят стали ключевыми факторами победы".

Центровой сборной России отметил, что команда может победить любого соперника на Евробаскете. "Главное не расслабляться, - отметил Мозгов. - Проиграть и выиграть мы можем у любого на этом турнире, но если будем действовать единой командой, слушать указания тренера, то сможем бороться за медали".

Чемпионат Европы завершится 17 сентября.

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