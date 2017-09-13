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Жуков: МОК не отказывается от конкурентного голосования по выбору столиц Олимпиад

Спорт
13 сентября, 21:11 UTC+3 ЛИМА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В среду на 131-й сессии МОК члены организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести летние Олимпийские игры 2024 и 2028 годов соответственно

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Глава ОКР Александр Жуков

Глава ОКР Александр Жуков

© Артем Коротаев/ТАСС

ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить конкурсное голосование по выбору столиц Олимпийских игр 2024 и 2028 годов не означает, что организация полностью отказалась от этой процедуры. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР), член МОК Александр Жуков, отметив, что выборы зимних Олимпийских игр 2026 года могут пройти уже на альтернативной основе.

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В среду на 131-й сессии МОК члены организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести летние Олимпийские игры 2024 и 2028 годов соответственно. Решение о единовременном выборе столиц было принято на прошедшей летом внеочередной сессии МОК и обусловлено нежеланием комитета терять ни одного из двух серьезных кандидатов, которые полностью отвечают стратегии развития олимпийского движения Agenda-2020.

"Никто не говорит, что и дальше будут применяться подобные схемы выбора сразу двух столиц на две предстоящие Олимпиады, все зависит от конкретной ситуации. В данном случае получилось, что было всего два очень сильных кандидата. В интересах олимпийского движения было, чтобы сильные города могли провести хорошие Игры. Но это совершенно не означает, что на Игры 2026 года не может выдвинуться несколько кандидатов и тогда обычная, конкурсная процедура будет полностью восстановлена", - сказал Жуков.

Потенциальными претендентами на проведение зимних Игр-2026 являются Сьон (Швейцария), Лиллехаммер (Норвегия), Калгари (Канада) и Инсбрук (Австрия).

"Сейчас МОК стремится сделать выборный процесс значительно дешевле, чем это было раньше. Когда мы делали заявку на Сочи, то было шесть кандидатов, кампании по продвижению были очень затратными, а проигравшим было очень обидно, с учетом того, что им пришлось потратить много денег. МОК решил этот процесс удешевить, и история с Парижем и Лос-Анджелесом - яркий тому пример", - отметил Жуков.

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Париж и Лос-Анджелес будут объявлены на сессии МОК столицами летних Олимпиад

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