Тараканов: российским баскетболистам повезло, что грекам не хватило сил в 1/4 финала ЧЕ

МОСКВА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Баскетболистам сборной России повезло, что команде Греции не хватило сил в концовке четвертьфинала чемпионата Европы. Об этом ТАСС сообщил бывший генеральный менеджер сборной России Сергей Тараканов.

В среду сборная России вышла в полуфинал чемпионата Европы, обыграв в четвертьфинале греков со счетом 74:69.

"Совершенно точно это не лучший матч в исполнении сборной России, - считает собеседник ТАСС. - Защитные порядки греков оказались гораздо более труднопроходимыми, чем у хорватов. Нам повезло, что тренер соперника ставил одну пятерку, которая и заканчивала матч. В этом их большой просчет, они просто устали, в последний момент у них опустились руки".

"Во второй половине матча мы больше заслуживали победы за счет своего желания", - добавил собеседник агентства.

В полуфинале россияне 15 сентября сыграют с победителем матча между сборными Италии и Сербии.

"Мне кажется, что более хорошим для нас соперником в полуфинале стала бы команда Италии, потому что это более предсказуемая команда. Хотя нам трудно играть против бросающих команд, а итальянцы делают ставку на трехочковые броски. Это очень ровный чемпионат относительно уровня команд и их потенциалу. Многое будет зависеть от того, в каком состоянии подойдут к игре лидеры обеих сборных", - считает собеседник ТАСС.