Кириленко: баскетболисты РФ вовремя перестроились по ходу матча 1/4 финала ЧЕ с греками

СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /ТАСС/. Сборная России смогла перестроиться по ходу матча 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу с командой Греции и одержать важную победу, после которой игроки могут немного расслабиться. Об этом журналистам сказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В среду сборная России обыграла команду Греции со счетом 74:69 и вышла в полуфинал Евробаскета.

"Мы знали, что игра будет сложной, хотите, чтобы в каждом матче побеждали, как с хорватами? Греки разрушили наше нападение, но команда смогла собраться в нужный момент, среагировать и перестроиться. Сборная растет, эта победа снимет напряжение с ребят, потому что все, мы в четверке. Теперь можно чуть расслабиться", - сказал Кириленко.

"Игра была лучшая по характеру, но по сути она одна из худших по началу. Я думал, что мы будем проигрывать 20 очков", - добавил глава РФБ.

"Победа над Грецией - это не случайность. Все благодаря тому, что ребята были одной командой, один за одного", - отметил Кириленко.

В полуфинале российские баскетболисты 15 сентября сыграют с победителем матча между сборными Италии и Сербии.