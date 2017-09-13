Кириленко: баскетболисты РФ вовремя перестроились по ходу матча 1/4 финала ЧЕ с греками

Тараканов: российским баскетболистам повезло, что грекам не хватило сил в 1/4 финала ЧЕСпорт 13 сентября, 21:18
Жуков: МОК не отказывается от конкурентного голосования по выбору столиц ОлимпиадСпорт 13 сентября, 21:11
Мозгов: игра в защите стала ключевым фактором в победе россиян в 1/4 финала ЕвробаскетаСпорт 13 сентября, 21:03
Фридзон: российские баскетболисты были сонными в начале матча с командой ГрецииСпорт 13 сентября, 20:58
Мутко: Базаревич грамотно руководит сборной России по баскетболуСпорт 13 сентября, 20:58
Париж и Лос-Анджелес проведут Олимпиады 2024 и 2028 годовСпорт 13 сентября, 20:48
США призвали госучреждения отказаться от ПО "Лаборатории Касперского"Международная панорама 13 сентября, 20:47
В ФИФА сообщили, что никогда не ставили под сомнение решения, принятые комитетом МадуроСпорт 13 сентября, 20:42
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал ЕвробаскетаСпорт 13 сентября, 20:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /ТАСС/. Сборная России смогла перестроиться по ходу матча 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу с командой Греции и одержать важную победу, после которой игроки могут немного расслабиться. Об этом журналистам сказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
В среду сборная России обыграла команду Греции со счетом 74:69 и вышла в полуфинал Евробаскета.
"Мы знали, что игра будет сложной, хотите, чтобы в каждом матче побеждали, как с хорватами? Греки разрушили наше нападение, но команда смогла собраться в нужный момент, среагировать и перестроиться. Сборная растет, эта победа снимет напряжение с ребят, потому что все, мы в четверке. Теперь можно чуть расслабиться", - сказал Кириленко.
"Игра была лучшая по характеру, но по сути она одна из худших по началу. Я думал, что мы будем проигрывать 20 очков", - добавил глава РФБ.
"Победа над Грецией - это не случайность. Все благодаря тому, что ребята были одной командой, один за одного", - отметил Кириленко.
В полуфинале российские баскетболисты 15 сентября сыграют с победителем матча между сборными Италии и Сербии.