Бах: выбор Парижа и Лос-Анджелеса организаторами Игр - беспроигрышная ситуация для всех

ЛИМА, 13 сентября. /ТАСС/. Решение о выборе Парижа и Лос-Анджелеса местами проведения летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов соответственно является беспроигрышной ситуаций как для городов, так и для Международного олимпийского комитета (МОК). Такое мнение выразил глава МОК Томас Бах, слова которого приводит пресс-служба организации.

В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.

"Поздравляем Париж-2024 и Лос-Анджелес-2028, это историческое двойное распределение, - сказал Бах. - Это беспроигрышная ситуация для города Парижа, города Лос-Анджелеса и МОК. Трудно представить себе что-то лучше. Обеспечение стабильности Олимпийских игр для спортсменов всего мира на следующие 11 лет - это нечто экстраординарное".

"Это два больших города из двух великих стран с большой олимпийской историей. Оба города с большим энтузиазмом относятся к Играм и фантастически продвигают олимпийский дух", - добавил Бах.

И Париж, и Лос-Анджелес будут принимать Олимпийские игры в третий раз. Французская столица принимала Игры 1900 и 1924 годов, Лос-Анджелес - 1932 и 1984 годов.