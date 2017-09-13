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Базаревич: российские баскетболисты выглядели заторможенными в 1/4 финала ЧЕ из-за стресса

Спорт
13 сентября, 21:37 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 13, сентября. /ТАСС

По мнению тренера национальной команды, повреждение Дмитрия Кулагина выглядит не очень хорошо

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Главный тренер сборной России Сергей Базаревич

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич

© EPA-EFE/SEDAT SUNA

СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /ТАСС/. Игроки сборной России выглядели заторможенными из-за стресса и давления в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по баскетболу с греками. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Сергей Базаревич.

В среду сборная России обыграла команду Греции со счетом 74:69 и вышла в полуфинал Евробаскета.

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"Мы плохо нападали, теряли мяч в простых ситуациях, давали им собирать подборы, поэтому проиграли первую половину, - сказал Базаревич. - Ребята были какие-то заторможенные, это следствие стресса, но мы продолжали гнуть свою линию, это дало свои плоды. Греки играли практически впятером, короткой ротацией, спасибо им за это".

"Повреждение Дмитрия Кулагина выглядит не очень хорошо. Надеюсь, доктора сумеют что-то сделать, и он поможет нам дальше. Но он рвался в бой даже с травмой, что является показателем этой команды", - отметил тренер.

"Четвертьфинал - это самая неприятная история. Либо ты дальше будешь бороться уже за медали, либо уезжаешь домой. Хорошо и важно, что мы победили", - добавил специалист.

В полуфинале российские баскетболисты 15 сентября сыграют с победителем матча между сборными Италии и Сербии. Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.

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