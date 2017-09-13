ФК "Локомотив": подтверждения информации об отказе болельщикам клуба посетить Данию нет

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КОПЕНГАГЕН /Дания/, 13 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Информация о том, что полиция Дании не пустила в страну некоторых болельщиков футбольного клуба "Локомотив", пока не находит подтверждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского клуба.
Ранее сайт телеканала "Матч ТВ" опубликовал информацию, согласно которой полиция Дании прямо на выходе из самолета проверяла паспорта прилетевших поддержать "Локомотив" в матче Лиги Европы с "Копенгагеном" болельщиков, некоторым из которых было отказано во въезде в страну.
"На данный момент эти сведения не находят подтверждения", - сказали в пресс-службе клуба.
Матч первого тура группового раунда Лиги Европы между командами пройдет 14 сентября на стадионе "Паркен" в Копенгагене.