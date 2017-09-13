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Тарпищев: российские теннисисты с удовольствием сыграют на олимпийском турнире в Париже

Спорт
13 сентября, 22:59 UTC+3 ЛИМА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

© Александр Щербак/ТАСС

ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Проведение олимпийского турнира 2024 года в Париже на кортах местного теннисного комплекса "Ролан Гаррос" должно помочь российским спортсменам выступить успешно, поскольку многие из них любят этот турнир Большого шлема. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России, член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев.

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В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.

"Да, конечно, матчи будут проходить на кортах "Ролан Гаррос". Для нас это хорошо, потому что для многих наших теннисистов это любимый турнир. В Париже практически все есть, у них уникальная и хорошая программа. Им не потребуется колоссальных вложений, чтобы все доделать", - сказал Тарпищев.

"Олимпиада - это движение в будущее, привлечение в спорт молодежи, развитие города, развитие страны. Если в комплексе взять, сколько положительных вещей делает Олимпиада, то ее получение - это достояние страны. На сегодня это сделано правильно", - добавил он.

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