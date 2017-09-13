Триумф воли: сборная России будет бороться за медали Евробаскета

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СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /ТАСС/. Сборная России одержала волевую победу над командой Греции в 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу - 74:69. Лучшим игроком матча стал центровой Тимофей Мозгов, оформивший дабл-дабл (15 очков и 10 подборов).
Команда Сергея Базаревича стала главным открытием Евробаскета. От сборной России все ожидали максимум выхода из группы. Сейчас же команда будет бороться за медали, потерпев лишь одно поражение в семи матчах турнира.
Отличительной чертой сборной 2017 года стало единство и девиз "один за всех и все за одного". Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что в этом большая заслуга главного тренера. "Конечно, Алексей Швед является одним из лидеров, он набирает много очков, но я бы отметил всю команду в целом. И, конечно, ее главного тренера, он очень грамотно руководит процессом", - сказал Мутко.
"Наша команда победила хорошего соперника [сборную Греции] в сложном матче. Мы проигрывали после первой половины, но ребята проявили характер и мастерство, показали слаженную игру. Поздравляю нашу сборную, спасибо ей за такую игру. Теперь с нетерпением ждем полуфинала", - добавил Мутко.
Матч против греческой команды получился самым сложным на турнире. К середине второй четверти российская сборная проигрывала 13 очков. "Мы плохо нападали, теряли мяч в простых ситуациях, давали им собирать подборы, поэтому проиграли первую половину, - признался после игры Базаревич. - Ребята были какие-то заторможенные, это следствие стресса, но мы продолжали гнуть свою линию, это дало свои плоды".
Несмотря на то, что на чемпионате Европы сборная провела семь матчей, она продолжает прогрессировать и прибавлять.
"Сборная растет, эта победа снимет напряжение с ребят, потому что все, мы в четверке. Теперь можно чуть расслабиться", - сказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. - Победа над Грецией - это не случайность. Все благодаря тому, что ребята были одной командой, один за одного".
"Главное не расслабляться, - считает Мозгов. - Проиграть и выиграть мы можем у любого на этом турнире, но если будем действовать единой командой, слушать указания тренера, то сможем бороться за медали".
В полуфинале российские баскетболисты 15 сентября сыграют с командой Сербии, которая в четвертьфинале обыграла сборную Италии - 83:67. В другом полуфинале в тот же день встретятся команды Испании и Словении.
На нынешнем турнире сборные России и Сербии уже встречались на групповом этапе 2 сентября, тогда российские баскетболисты одержали победу со счетом 75:72. Соперники проведут пятый очный матч на чемпионатах Европы. Трижды побеждали россияне, один раз выиграли сербы.
Все матчи плей-офф чемпионата Европы 2017 года проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.