Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Триумф воли: сборная России будет бороться за медали Евробаскета

Спорт
13 сентября, 23:13 дата обновления: 13 сентября, 23:56 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 13, сентября. /ТАСС

В матче 1/4 финала турнира россияне победили команду Греции и в полуфинале сыграют против сербов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Баскетболисты сборной России

Баскетболисты сборной России

© Михаил Александров/ТАСС

СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /ТАСС/. Сборная России одержала волевую победу над командой Греции в 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу - 74:69. Лучшим игроком матча стал центровой Тимофей Мозгов, оформивший дабл-дабл (15 очков и 10 подборов).

Команда Сергея Базаревича стала главным открытием Евробаскета. От сборной России все ожидали максимум выхода из группы. Сейчас же команда будет бороться за медали, потерпев лишь одно поражение в семи матчах турнира.

Смотрите также

Базаревич: российские баскетболисты выглядели заторможенными в 1/4 финала ЧЕ из-за стресса

Кириленко: баскетболисты РФ вовремя перестроились по ходу матча 1/4 финала ЧЕ с греками

Тараканов: российским баскетболистам повезло, что грекам не хватило сил в 1/4 финала ЧЕ

Отличительной чертой сборной 2017 года стало единство и девиз "один за всех и все за одного". Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что в этом большая заслуга главного тренера. "Конечно, Алексей Швед является одним из лидеров, он набирает много очков, но я бы отметил всю команду в целом. И, конечно, ее главного тренера, он очень грамотно руководит процессом", - сказал Мутко.

"Наша команда победила хорошего соперника [сборную Греции] в сложном матче. Мы проигрывали после первой половины, но ребята проявили характер и мастерство, показали слаженную игру. Поздравляю нашу сборную, спасибо ей за такую игру. Теперь с нетерпением ждем полуфинала", - добавил Мутко.

Матч против греческой команды получился самым сложным на турнире. К середине второй четверти российская сборная проигрывала 13 очков. "Мы плохо нападали, теряли мяч в простых ситуациях, давали им собирать подборы, поэтому проиграли первую половину, - признался после игры Базаревич. - Ребята были какие-то заторможенные, это следствие стресса, но мы продолжали гнуть свою линию, это дало свои плоды".

Сборная продолжает прогрессировать

Несмотря на то, что на чемпионате Европы сборная провела семь матчей, она продолжает прогрессировать и прибавлять.

"Сборная растет, эта победа снимет напряжение с ребят, потому что все, мы в четверке. Теперь можно чуть расслабиться", - сказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко. - Победа над Грецией - это не случайность. Все благодаря тому, что ребята были одной командой, один за одного".

Смотрите также

Мозгов: игра в защите стала ключевым фактором в победе россиян в 1/4 финала Евробаскета

Мутко: Базаревич грамотно руководит сборной России по баскетболу

Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета

"Главное не расслабляться, - считает Мозгов. - Проиграть и выиграть мы можем у любого на этом турнире, но если будем действовать единой командой, слушать указания тренера, то сможем бороться за медали".

Вновь с сербами

В полуфинале российские баскетболисты 15 сентября сыграют с командой Сербии, которая в четвертьфинале обыграла сборную Италии - 83:67. В другом полуфинале в тот же день встретятся команды Испании и Словении. 

На нынешнем турнире сборные России и Сербии уже встречались на групповом этапе 2 сентября, тогда российские баскетболисты одержали победу со счетом 75:72. Соперники проведут пятый очный матч на чемпионатах Европы. Трижды побеждали россияне, один раз выиграли сербы.

Все матчи плей-офф чемпионата Европы 2017 года проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евробаскет-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
2
Посольство РФ в ФРГ продолжает настаивать на извинениях от журнала Focus
3
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
4
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
5
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
6
Медведчук: для США главное убрать русский язык из украинских школ
7
ФСБ провела обыски в компании, строящей небоскреб "Лахта центр" в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама