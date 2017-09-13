Бубка: выбор Парижа и Лос-Анджелеса столицами ОИ является важным и умным решением

ЛИМА, 13 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Одновременный выбор Парижа столицей Олимпиады 2024 года и Лос-Анджелеса столицей Игр-2028 является умным и важным решением, которое пойдет на пользу всему олимпийскому движению. Об этом журналистам заявил олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, член Международного олимпийского комитета (МОК) Сергей Бубка.

В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.

"Имидж МОК - это то, что мы видим сегодня. Это важное и умное решение, которое единогласно поддержало все олимпийское движение. Для меня МОК - это фантастическая организация, пять колец значат многое для меня. Я стою перед вами именно благодаря спорту", - сказал Бубка.

"Когда я был в зале, видел презентации и ощущал всю эту атмосферу, то я чувствовал гордость за то, какой сильный сигнал посылает Международный олимпийский комитет этим историческим решением. Игры 2024 и 2028 годов примут великие спортивные державы, фантастические города. Это особенный и очень хороший момент для олимпийского движения", - добавил он.

Каждый из городов будет принимать Олимпиаду в третий раз. Французская столица была хозяйкой Игр 1900 и 1924 годов, Лос-Анджелес - 1932 и 1984 годов. Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.