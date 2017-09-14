Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Москвы выиграла медальный зачет в тхэквондо на Всероссийских играх боевых искусств

Спорт
14 сентября, 0:45 UTC+3 ТАСС

Москвичи завоевали 20 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых наград, заработав 705 очков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 14 сентября. Команда Москвы стала победителем медального зачета в тхэквондо на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, которые проходят в Анапе.

Смотрите также

Сборная Москвы выиграла медальный зачет в капоэйре на Всероссийских играх боевых искусств

Краснодарцы выиграли общий зачет в кикбоксинге на Всероссийских играх боевых искусств

Сахалинцы выиграли командный зачет Всероссийских игр боевых искусств в кендо

Москвичи завоевали 20 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых наград, заработав 705 очков. Второе место заняла сборная Ставропольского края (2-7-10; 424). Третьей стала команда Волгоградской области (3-4-3; 198).

Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали 4 сентября. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу- джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас- рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.

Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
2
Более 20 тыс. человек эвакуированы в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва
3
Триумф воли: сборная России будет бороться за медали Евробаскета
4
ФСБ провела обыски в компании, строящей небоскреб "Лахта центр" в Петербурге
5
Хиллари Клинтон в мемуарах сравнила себя с королевой из "Игры престолов"
6
"Лаборатория Касперского" намерена доказать необоснованность претензий США
7
США призвали госучреждения отказаться от ПО "Лаборатории Касперского"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама