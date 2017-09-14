Сборная Москвы выиграла медальный зачет в тхэквондо на Всероссийских играх боевых искусств

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ТАСС, 14 сентября. Команда Москвы стала победителем медального зачета в тхэквондо на Всероссийских юношеских играх боевых искусств, которые проходят в Анапе.
Москвичи завоевали 20 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых наград, заработав 705 очков. Второе место заняла сборная Ставропольского края (2-7-10; 424). Третьей стала команда Волгоградской области (3-4-3; 198).
Х Всероссийские юношеские игры боевых искусств стартовали 4 сентября. На нынешних соревнованиях разыгрываются более 700 комплектов наград в 21 виде спорта: рукопашный бой, вьет-во-дао, сито-рю, сумо, тайский бокс, капоэйра, тхэквондо (ИТФ), тхэквондо (ВТФ), кендо, джиу- джитсу, кикбоксинг, айкидо, ушу, спортивная борьба, мас- рестлинг, самбо, борьба на поясах, комплексное единоборство, карате, армейский рукопашный бой, киокусинкай.
Всероссийские юношеские игры боевых искусств завершатся 18 сентября.