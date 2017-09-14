Не удержали: "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в Лиге чемпионов

МАРИБОР /Словения/, 14 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" сыграл вничью со словенским "Марибором" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2017/18. Встреча, прошедшая в среду на стадионе "Людски врт", завершилась со счетом 1:1.

На 59-й минуте забил полузащитник "Спартака" Александр Самедов. Но удержать победный результат московскому клубу не удалось - на 85-й минуте паритет восстановил нападающий Дамьян Бохар.

Самедов вышел на поле на 29-й минуте, заменив получившего травму капитана "Спартака" Дениса Глушакова. Характер травмы Глушакова пока неизвестен, соответственно неясно, сколько времени 30-летнему футболисту понадобится на восстановление.

Судья едва не пострадал от ракетницы

За два часа до начала матча в пяти минутах ходьбы от стадиона едва не произошла драка между болельщиками "Спартака" и "Марибора". Полицейские предотвратили потасовку, но в результате сами схлестнулись с агрессивными фанатами словенской команды, которые стали бросать в них стульями, взятыми в близлежащих кафе, и бутылками. Сотрудникам правопорядка пришлось применить слезоточивый газ, чтобы усмирить разбушевавшихся болельщиков.

Во время игры "отличились" уже фанаты "Спартака" - в первом тайме кто-то из них запустил на поле ракетницу, которая приземлилась в районе центрального круга. Теперь московскому клубу грозит штраф, а тот факт, что ракетница едва не попала в арбитра встречи Дениза Айтекина, может послужить отягчающим обстоятельством.

Промес был заменен по ошибке

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера остался доволен игрой команды. "Словенская команда не казалась нам грандом, просто в некоторых матчах не все получается, как мы задумываем. Считаю, что мы сыграли хорошо, просто нам не удалось забить больше. Мы хорошо атаковали, у нас было больше одного шанса, чтобы забить, мы играли в нашу игру", - сказал итальянец.

"Думаю, что ничья - справедливый результат", - добавил он. При этом Каррера признал, что "Спартак" стал играть хуже после того, как открыл счет. "Увы, но во втором тайме после гола мы прекратили на какое-то время играть, когда ведешь себя таким образом, то есть риск, что тебе забьют", - отметил тренер.

На 85-й минуте голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес был заменен на болгарина Ивелина Попова. По словам Карреры, данная корректировка была сделана по ошибке. "В моменте с заменой Промеса произошла ошибка, я должен был поменять другого игрока, но увидел, что Промес показывает пальцем на ногу, потом выяснилось, что у него все нормально. Произошло недопонимание", - сказал главный тренер красно-белых.

"Шансы на выход из группы не изменились"

Александр Самедов затруднился ответить на вопрос, почему "Спартак" прижался к своим воротам после того, как забил гол. "Есть разочарование, что не смогли выиграть, мне трудно сказать, почему так происходит уже не в первом матче. У нас были моменты, чтобы забить второй гол, мы хотели выиграть, но не получилось. Конечно, надо было брать в двух играх с "Марибором" шесть очков, но, увы, не получилось", - сказал он.

По словам Самедова, он не испытал проблем, выйдя на позицию Дениса Глушакова. "Я часто смещался вправо и в целом чувствовал себя комфортно", - отметил полузащитник.

"В последние десять минут игры мы "сели" слишком глубоко к своим воротам, хотели сыграть на сохранение счета, где-то подустали, в итоге не смогли добиться победы, - сказал защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров. - Не думаю, что после этого матча наши шансы на выход из группы как-то сильно изменились. "Ливерпуль" и "Севилья" тоже сыграли вничью, так что шансы равны у всех".

В другом матче группы Е английский "Ливерпуль" дома сыграл вничью с испанской "Севильей" (2:2). Таким образом, у всех команд квартета в активе по одному очку. 26 сентября во втором туре группового этапа "Спартак" в Москве встретится с "Ливерпулем", а "Марибор" наведается в гости к "Севилье".