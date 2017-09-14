Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 57.67
€ 69.1
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кулагин: не думал о своей травме в концовке матча с греками на Евробаскете

Спорт
14 сентября, 4:51 UTC+3 ТАСС

Защитник подвернул ногу на старте четвертой четверти полуфинальной встречи

Поделиться
Материал из 1 страницы
Дмитрий Кулагин

Дмитрий Кулагин

© Михаил Александров/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Защитник сборной России по баскетболу Дмитрий Кулагин заявил, что забыл о собственной травме в последние минуты матча чемпионата Европы против команды Греции. Слова спортсмена приводит пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Смотрите также
Баскетболисты сборной России

Триумф воли: сборная России будет бороться за медали Евробаскета

Сборная России в среду обыграла греков в матче 1/4 финала турнира со счетом 74:69. Кулагин подвернул ногу на третьей минуте четвертой четверти и покинул паркет, однако в концовке встречи сумел вернуться на площадку.

"Нога болит, я ее подвернул, это очень больно и неприятно. Но в такие моменты ни о чем не думаешь, просто хочешь помочь команде. Мы просто делали свою работу и все 40 минут были командой, это самое главное", - сказал Кулагин.

"Это то, для чего мы живем, для чего играем. Сборная России вышла в полуфинал, на что мало кто рассчитывал перед началом чемпионата Европы, значит, мы не зря чем-то жертвовали этим летом, и теперь наша работа дает свои плоды. Конечно, было сложно, мы же зашли так далеко, выход в полуфинал - большой успех для нашей страны. Но турнир для сборной России продолжается", - добавил баскетболист.

В полуфинале подопечные Сергея Базаревича сыграют с командой Сербии. Матч состоится 15 сентября в Стамбуле.

Смотрите также

Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета

Мутко: Базаревич грамотно руководит сборной России по баскетболу

Кириленко: баскетболисты РФ вовремя перестроились по ходу матча 1/4 финала ЧЕ с греками

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Евробаскет-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдеп призвал разместить миротворцев ООН на границе Украины и России
2
Захарова напомнила США о добросовестной конкуренции в ситуации с "Касперским"
3
"Известия": РФ не разблокирует взнос в Совет Европы до внесения поправок в регламент ПАСЕ
4
Не удержали: "Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в Лиге чемпионов
5
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
6
Команда Сербии стала соперником сборной России по полуфиналу Евробаскета
7
NBC: американские военные засекли перемещения мобильных ракетных комплексов в КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама