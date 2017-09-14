Кулагин: не думал о своей травме в концовке матча с греками на Евробаскете

ТАСС, 14 сентября. Защитник сборной России по баскетболу Дмитрий Кулагин заявил, что забыл о собственной травме в последние минуты матча чемпионата Европы против команды Греции. Слова спортсмена приводит пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Сборная России в среду обыграла греков в матче 1/4 финала турнира со счетом 74:69. Кулагин подвернул ногу на третьей минуте четвертой четверти и покинул паркет, однако в концовке встречи сумел вернуться на площадку.

"Нога болит, я ее подвернул, это очень больно и неприятно. Но в такие моменты ни о чем не думаешь, просто хочешь помочь команде. Мы просто делали свою работу и все 40 минут были командой, это самое главное", - сказал Кулагин.

"Это то, для чего мы живем, для чего играем. Сборная России вышла в полуфинал, на что мало кто рассчитывал перед началом чемпионата Европы, значит, мы не зря чем-то жертвовали этим летом, и теперь наша работа дает свои плоды. Конечно, было сложно, мы же зашли так далеко, выход в полуфинал - большой успех для нашей страны. Но турнир для сборной России продолжается", - добавил баскетболист.

В полуфинале подопечные Сергея Базаревича сыграют с командой Сербии. Матч состоится 15 сентября в Стамбуле.