Президент "Урала" подтвердил, что полузащитник Григорьев покинет клуб

Москалькова призналась, что порой хочет применить оружие против нарушителей прав людейОбщество 14 сентября, 10:57
СМИ: "Атлетико" на этой неделе может купить футболиста "Челси" Косту за €60 млнСпорт 14 сентября, 10:49
Минфин предлагает изъять в бюджет у ГК по ОрВД 41 млрд руб. чистой прибыли в 2018-20 гг.Транспорт 14 сентября, 10:46
Набиуллина сообщила о переходе Задорнова на пост главы банка "Открытие"Экономика и бизнес 14 сентября, 10:25
Челябинец пытался вывезти в Германию жаб-клоунов, лягушек-быков и психоделических гекконовОбщество 14 сентября, 10:24
Источник: дело в отношении замглавы ФСИН не связано со строительством "Крестов-2"Происшествия 14 сентября, 10:13
Путин поздравил Игоря Кириллова с юбилеемОбщество 14 сентября, 10:10
Apple снизила цены на iPhone в РоссииЭкономика и бизнес 14 сентября, 10:09
"Ъ": "Ростех" хочет забрать у ФГК вагоны "Уралвагонзавода"Транспорт 14 сентября, 10:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Полузащитник Максим Григорьев в скором времени покинет футбольный клуб "Урал". Об этом ТАСС рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что 27-летний Григорьев расторгнет контракт с "Уралом" и может продолжить карьеру в чемпионате Чехии.
"Да, скорее всего, так (Григорьев уйдет из клуба). Видимо, не сошлись характерами, но точных причин я не знаю - об этом нужно спрашивать у нашего спортивного отдела, там мне сказали, что Григорьев покинет клуб. Я не против", - сказал Иванов.
Григорьев перешел в "Урал" в июле этого года. В чемпионате России сезона-2017/18 он провел семь матчей. До этого он выступал за московский "Локомотив", "Ростов" и "Оренбург". В активе Григорьева четыре матча за сборную России.