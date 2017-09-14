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Президент "Урала" подтвердил, что полузащитник Григорьев покинет клуб

Спорт
14 сентября, 10:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Григорьев перешел в "Урал" в июле этого года

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МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Полузащитник Максим Григорьев в скором времени покинет футбольный клуб "Урал". Об этом ТАСС рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил, что 27-летний Григорьев расторгнет контракт с "Уралом" и может продолжить карьеру в чемпионате Чехии.

"Да, скорее всего, так (Григорьев уйдет из клуба). Видимо, не сошлись характерами, но точных причин я не знаю - об этом нужно спрашивать у нашего спортивного отдела, там мне сказали, что Григорьев покинет клуб. Я не против", - сказал Иванов.

Григорьев перешел в "Урал" в июле этого года. В чемпионате России сезона-2017/18 он провел семь матчей. До этого он выступал за московский "Локомотив", "Ростов" и "Оренбург". В активе Григорьева четыре матча за сборную России.

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