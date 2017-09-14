Сборная России опустилась на 64-е место в рейтинге ФИФА, обновив антирекорд

ТАСС, 14 сентября. Сборная России опустилась с 62-го на рекордно низкое для себя 64-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном на официальном сайте организации.

В активе российской команды 558 очков.

В ноябре 2016 года сборная России, опустившись на 55-е место, обновила антирекорд, установленный в 1998 году (тогда команда располагалась на 40-й строчке рейтинга). В декабре российская команда ухудшила свое положение в рейтинге, опустившись на 56-ю позицию. В апреле сборная России повторила антирекорд, который был установлен в феврале (61-е место). В июне сборная обновила антирекорд, опустившись на 63-ю позицию.

Такие изменения в том числе были вызваны тем, что команда России как представитель страны - хозяйки предстоящего чемпионата мира 2018 года не участвует в отборочном турнире, а официальные матчи учитываются с большим коэффициентом, чем товарищеские. При составлении рейтинга учитываются все встречи команды - официальные и товарищеские.

Сборная Германии, которая в сентябре обыграла чехов (2:1) и норвежцев (6:0) в матчах отборочного турнира ЧМ-2018, вышла на первое место в рейтинге (1606 очков). На второе место опустилась сборная Бразилии (1590), которая в матчах квалификации к ЧМ-2018 обыграла команду Эквадора (2:0) и сыграла вничью с колумбийцами (1:1). Сборная Португалии поднялась с шестого на третье место в рейтинге (1386 очков) после побед над командами Фарерских островов (5:1) и Венгрии (1:0). Аргентинцы покинули тройку, опустившись на четвертую строчку (1325) после двух ничьих с уругвайцами (0:0) и венесуэльцами (1:1).

Сборная Дании поднялась на 20 позиций в рейтинге (26-е место) после того, как в матчах отбора к ЧМ-2018 разгромила поляков (4:0) и команду Армении (4:1). Сборная Конго опустилась на 14 позиций (42). Конголезцы сыграли вничью с командой Ганы (1:1), а затем разгромно проиграли им же (1:5) и потеряли шансы на выход в финальную часть чемпионата мира 2018 года.

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Правила подсчета рейтинга ФИФА

В рейтинге ФИФА учитываются только результаты матчей, сыгранных за последние 48 месяцев. Чтобы придать большее значение недавним играм, применяются следующие коэффициенты: для матчей, прошедших менее 12 месяцев назад, - 1, для игр, состоявшихся 12-24 месяца назад - 0,5, 24-36 месяцев назад - 0,3, 36-48 месяцев назад - 0,2.

Баллы за каждый сыгранный матч начисляются по формуле "P = M x I x T x C".

М в данной формуле - начисляемые очки: 3 очка - за победу, 1 - за ничью, 0 - за поражение, победа в серии послематчевых пенальти оценивается в 2 очка, поражение - в 1. I - важность матча: коэффициент товарищеских игр равен 1, отборочных - 2,5, континентальных первенств и Кубка конфедераций - 3, чемпионата мира - 4. T - сила соперника, которая определяется так: сила первой команды рейтинга оценивается в 200, сила команд, занимающих места со второго по 149-е - от 199 до 51, а сила любой из сборных, занимающих места ниже 150-го, равна 50. С - сила конфедерации: за победу над сборной из Южной Америки баллы умножаются на 1, из Европы - 0,99, Африки, Азии, Океании, Северной и Центральной Америки - 0,85.