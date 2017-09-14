Жуков: большинство спортивных федераций защитило спортсменов России из доклада Макларена

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Жуков: большинство спортивных федераций защитило спортсменов России из доклада МакларенаСпорт 14 сентября, 12:05
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ЛИМА, 14 сентября. /ТАСС/. Большинству спортивных федераций удалось доказать невиновность спортсменов России, которые упоминаются в докладе Ричарда Макларена. Об этом ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.
В среду газета The New York Times сообщила, что Всемирное антидопинговое агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе независимой комиссии во главе с Маклареном о допинге в российском спорте. Пока было рассмотрено 96 случаев.
"Все наши федерации имеют списки этих спортсменов и очень активно работают с международными федерациями по каждому из них. Большинство федераций добилось того, чтобы в отношении их спортсменов никаких санкций не применялось. Например, в докладе Макларена были упомянуты 27 фехтовальщиков, наша федерация фехтования совместно с Международной федерацией фехтования выяснила, что никаких оснований подозревать этих спортсменов нет", - сказал Жуков.
В докладе Макларена говорилось, что в программу систематического употребления допинга в России были вовлечены больше тысячи атлетов, представляющих около 30 видов спорта.