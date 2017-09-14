Лалович: Дагестан благодаря ЧЕ-2018 докажет право считаться родиной спортивной борьбы

ЛИМА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Благодаря праву проведения чемпионата Европы 2018 года Дагестан получит возможность продемонстрировать миру, что именно он является родиной спортивной борьбы. Такое мнение ТАСС высказал президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович.

Члены бюро UWW на прошедшем в конце августа в Париже заседании утвердили проведение чемпионата Европы 2018 года в Каспийске, который является городом-спутником дагестанской столицы Махачкалы.

"Мы уже приступили к подготовке к турниру совместно с российской федерацией и местным организационным комитетом. Мы уверены, что Махачкала и Дагестан предстанут настоящим местом рождения спортивной борьбы. Вот почему мы наделили этот город правом провести чемпионат Европы. Мы знаем, что там люди любят спортивную борьбу, понимают ее, и я уверен, что во время соревнований мы увидим полный зал, город будет жить этим событием", - сказал Лалович.

До сентября 2014 года UWW назывался Международной федерацией объединенных стилей борьбы (ФИЛА). 7 сентября 2014 года на конгрессе ФИЛА в Ташкенте было принято решение о том, что основным названием международной федерации станет англоязычное название United World Wrestling (Объединенный мир борьбы).