Выборы главы Федерации регби России состоятся 30 сентября

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Выборы главы Федерации регби России (ФРР) пройдут 30 сентября в рамках очередной отчетно-выборной конференции организации. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе ФРР Антон Хализов.

"30 сентября состоится отчетно-выборная конференция Федерации регби России, на которой будет избран глава организации", - заметил Хализов.

Предыдущая отчетно-выборная конференция федерации состоялась 19 декабря 2016 года в Москве. Выборы президента выиграл тогда Мамука Лосаберидзе, обойдя в голосовании действующего на тот момент главу организации Вячеслава Копьева. Однако затем вице-президент федерации Владимир Павлов сообщил, что выборы являются нелегитимными, так как не был набран необходимый кворум для утверждения результатов.

30 марта Пресненский районный суд города Москвы признал решения декабрьской отчетно-выборной конференции Федерации регби России недействительными.

В настоящее время пост главы ФРР занимает Копьев.