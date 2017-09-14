Выборы главы Федерации регби России состоятся 30 сентября

Михаил Задорнов из ВТБ24 возглавит банк "Открытие"Экономика и бизнес 14 сентября, 13:57
В Москве объявлен желтый уровень опасностиОбщество 14 сентября, 13:51
В Киеве сообщили, что следствие по делу Вороненкова находится на завершающей стадииПроисшествия 14 сентября, 13:51
Пассажирские перевозки между Россией и Финляндией за 8 месяцев 2017 г. увеличились на 25%Транспорт 14 сентября, 13:47
"Дыра" в капитале банка "Югра" выросла в 43 разаЭкономика и бизнес 14 сентября, 13:42
Крыша стадиона Parken будет открыта во время футбольного матча "Копенгаген" - "Локомотив"Спорт 14 сентября, 13:40
Российский боксер Сергей Ковалев пока не сменил тренераСпорт 14 сентября, 13:38
Контейнерооборот порта Сингапур в августе вырос на 10%Транспорт 14 сентября, 13:35
Меркель хочет обязать иностранных автопроизводителей снижать выбросы от дизельных машинОбщество 14 сентября, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Выборы главы Федерации регби России (ФРР) пройдут 30 сентября в рамках очередной отчетно-выборной конференции организации. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе ФРР Антон Хализов.
"30 сентября состоится отчетно-выборная конференция Федерации регби России, на которой будет избран глава организации", - заметил Хализов.
Предыдущая отчетно-выборная конференция федерации состоялась 19 декабря 2016 года в Москве. Выборы президента выиграл тогда Мамука Лосаберидзе, обойдя в голосовании действующего на тот момент главу организации Вячеслава Копьева. Однако затем вице-президент федерации Владимир Павлов сообщил, что выборы являются нелегитимными, так как не был набран необходимый кворум для утверждения результатов.
30 марта Пресненский районный суд города Москвы признал решения декабрьской отчетно-выборной конференции Федерации регби России недействительными.
В настоящее время пост главы ФРР занимает Копьев.