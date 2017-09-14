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Выборы главы Федерации регби России состоятся 30 сентября

Спорт
14 сентября, 12:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

В настоящее время пост главы федерации занимает Вячеслав Копьев

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МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Выборы главы Федерации регби России (ФРР) пройдут 30 сентября в рамках очередной отчетно-выборной конференции организации. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе ФРР Антон Хализов.

"30 сентября состоится отчетно-выборная конференция Федерации регби России, на которой будет избран глава организации", - заметил Хализов.

Предыдущая отчетно-выборная конференция федерации состоялась 19 декабря 2016 года в Москве. Выборы президента выиграл тогда Мамука Лосаберидзе, обойдя в голосовании действующего на тот момент главу организации Вячеслава Копьева. Однако затем вице-президент федерации Владимир Павлов сообщил, что выборы являются нелегитимными, так как не был набран необходимый кворум для утверждения результатов.

30 марта Пресненский районный суд города Москвы признал решения декабрьской отчетно-выборной конференции Федерации регби России недействительными.

В настоящее время пост главы ФРР занимает Копьев.

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