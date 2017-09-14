Российский боксер Сергей Ковалев пока не сменил тренера

Михаил Задорнов из ВТБ24 возглавит банк "Открытие"Экономика и бизнес 14 сентября, 13:57
В Москве объявлен желтый уровень опасностиОбщество 14 сентября, 13:51
В Киеве сообщили, что следствие по делу Вороненкова находится на завершающей стадииПроисшествия 14 сентября, 13:51
Пассажирские перевозки между Россией и Финляндией за 8 месяцев 2017 г. увеличились на 25%Транспорт 14 сентября, 13:47
"Дыра" в капитале банка "Югра" выросла в 43 разаЭкономика и бизнес 14 сентября, 13:42
Крыша стадиона Parken будет открыта во время футбольного матча "Копенгаген" - "Локомотив"Спорт 14 сентября, 13:40
Российский боксер Сергей Ковалев пока не сменил тренераСпорт 14 сентября, 13:38
Контейнерооборот порта Сингапур в августе вырос на 10%Транспорт 14 сентября, 13:35
Меркель хочет обязать иностранных автопроизводителей снижать выбросы от дизельных машинОбщество 14 сентября, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев пока не заявлял о смене тренера и увольнении специалиста Джона Дэвида Джексона. Об этом ТАСС сообщила глава компании Main Events Кэти Дува.
"Сергей пока не делал никаких заявлений", - сказала она.
Ранее тренер Ковалева Джон Дэвид Джексон сообщил, что больше не планирует работать со спортсменом. Свой ближайший поединок российский боксер проведет 25 ноября в США против украинца Вячеслава Шабранского.
В своем последнем поединке Ковалев уступил американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. На счету Ковалева в данный момент 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 30-летнего украинца 19 побед (16 - нокаутом) и одно поражение.