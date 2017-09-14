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Российский боксер Сергей Ковалев пока не сменил тренера

Спорт
14 сентября, 13:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее тренер россиянина Джон Дэвид Джексон сообщил, что больше не планирует работать с боксером

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев пока не заявлял о смене тренера и увольнении специалиста Джона Дэвида Джексона. Об этом ТАСС сообщила глава компании Main Events Кэти Дува.

"Сергей пока не делал никаких заявлений", - сказала она.

Ранее тренер Ковалева Джон Дэвид Джексон сообщил, что больше не планирует работать со спортсменом. Свой ближайший поединок российский боксер проведет 25 ноября в США против украинца Вячеслава Шабранского.

В своем последнем поединке Ковалев уступил американцу Андре Уорду и не смог вернуть титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. На счету Ковалева в данный момент 30 побед (26 - нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 30-летнего украинца 19 побед (16 - нокаутом) и одно поражение.

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