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Арбитражный суд Москвы рассмотрит дело французского футболиста М'Вила 9 октября

Спорт
14 сентября, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС

Иск Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" связан с мировым соглашением, которое было подписано между московским ФК "Динамо" и М'Вила

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы назначил на 9 октября предварительное заседание по иску Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" в отношении АО "Футбольный клуб "Динамо-Москва" и французского футболиста казанского "Рубина" Янна М'Вила. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

Как ранее ТАСС пояснили в пресс-службе ВФСО, иск связан с мировым соглашением, которое было подписано между московским "Динамо" и М'Вила. ВФСО "Динамо" владеет контрольным пакетом акций ФК "Динамо".

М'Вила в январе 2013 года подписал четырехлетний контракт с "Рубином". Часть сезона-2014/15 полузащитник провел в аренде в итальянском "Интере", а весной 2015 года, как говорилось в СМИ, договоренности о его переходе достигло "Динамо". С основным составом бело-голубых М'Вила тренировался с марта по июль 2015 года, а затем покинул клуб. В сезоне-2015/16 он был арендован у "Рубина" английским "Сандерлендом".

В июне 2016 года М'Вила и "Динамо" заключили мировое соглашение, по которому клуб должен был выплатить игроку компенсацию тремя траншами. Первые два были выплачены, затем у "Динамо" вновь сменилось руководство, и третий транш М'Вила не получил, из-за чего пожаловался в палату по разрешению споров Российского футбольного союза - по данным ТАСС, игрок рассчитывает получить от клуба €360 тыс. 18 октября палата частично удовлетворила заявление игрока, обязав "Динамо" выплатить ему задолженность, а также неустойку за задержку денег. Клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она так и не была рассмотрена.

М'Вила, в декабре 2016 года продливший контракт с "Рубином", снова обратился в палату по разрешению споров РФС с просьбой принять санкции в отношении "Динамо". В результате 14 июля на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков до исполнения обязательств перед М'Вила. Однако в августе данная санкция была заменена на внесение депозита на расчетный счет РФС фактически в качестве залога надлежащего исполнения решения.

22 августа юрист М'Вила Михаил Прокопец заявил ТАСС, что игрок оспорить решение палаты по разрешению споров РФС в Спортивном арбитражном суде.

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