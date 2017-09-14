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Астахова и Рогонов выступят на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Спорт
14 сентября, 14:44 UTC+3 ТАСС

В женском одиночном катании Россию представят чемпионка мира Евгения Медведева и бронзовый призер мирового первенства Елена Радионова

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Кристина Астахова и Алексей Рогонов

Кристина Астахова и Алексей Рогонов

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 14 сентября. Россияне Кристина Астахова и Алексей Рогонов выступят в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Также в соревнованиях спортивных пар примут участие олимпийские чемпионы Ксения Столбова и Федор Климов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В соревнованиях танцевальных пар Россию представят олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, Александра Степанова и Иван Букин, Софья Евдокимова и Егор Базин.

В мужском одиночном катании выступят Дмитрий Алиев, Михаил Коляда и Андрей Лазукин. В женском одиночном - чемпионка мира Евгения Медведева и бронзовый призер мирового первенства Елена Радионова. Третья участница от России определится позднее.

Этап Гран-при в Москве пройдет с 20 по 22 октября и станет первым в сезоне. Всего серия Гран-при включает в себя шесть этапов. Кроме России, соревнования примут Канада, Китай, Франция и США. Финал Гран-при пройдет в Японии.

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