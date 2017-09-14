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МИД Франции: экономический эффект от проведения ОИ в Париже составит более €10 млрд

Спорт
14 сентября, 15:06 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 14, сентября. /ТАСС

Влияние на туризм Франции от проведения Игр оценивается в €3,5 млрд

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© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 14 сентября. /ТАСС/. Экономический эффект от проведения летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году составит €10,7 млрд. Об этом сообщили в четверг в МИД Франции.

"Согласно исследованию Центра по вопросам права и экономики спорта, Олимпийские игры будут иметь экономический эффект, оцениваемый в €10,7 млрд", - заявили в МИД.

При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "влияние на туризм Франции в этом свете оценивается в €3,5 млрд, не считая тех преимуществ, которые возникнут в туристической отрасли страны благодаря созданию новой транспортной инфраструктуры и освещению этого события в СМИ".

В МИД отметили, что "победа Парижа, отстоявшего право на проведение Игр, стала возможна благодаря коллективной работе".

Ранее в четверг мэр Парижа Анн Идальго в эфире радиостанции France Inter сообщила, что проведение Олимпийских игр в Париже позволит создать в регионе Иль-де-Франс около 250 тыс. новых рабочих мест. По ее словам, город уже практически готов к этому спортивному событию. "Мы можем сказать, что уже построено 95% объектов, которые будут задействованы во время Олимпийских игр", - подчеркнула она.

В среду на 131-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Лиме права на проведение летних Олимпийских игр 2024 года были переданы Парижу, а Игр 2028 года - Лос-Анджелесу.

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