Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 57.77
€ 68.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018

Спорт
14 сентября, 15:03 UTC+3 ТАСС

По их мнению, неполное расследование применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи ставит под угрозу "чистоту" Олимпиады-2018

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пункт допинг-контроля

Пункт допинг-контроля

© EPA/HENDRIK SCHMIDT

ТАСС, 14 сентября. Национальные антидопинговые агентства ряда стран выступили за отстранение сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане из-за допинг-скандала. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей 17 антидопинговых агентств, входящих в институт Национальных антидопинговых организаций (NADO), которое опубликовало британское издание Guardian.

Смотрите также

WADA: более 300 допинг-проб россиян с ОИ-2014 находятся на перепроверке

СМИ: Фурнейрон станет председателем Независимой организации допинг-тестирования

Каспер: FIS не допустит дискриминации в отношении российских лыжников в вопросах допинга

Совместное заявление было сделано по итогам встречи членов NADO, прошедшей в Денвере (штат Колорадо, США). Среди участников встречи были руководители антидопинговых организаций США, Великобритании и Канады.

"Невозможность провести полное и тщательное расследование по делу об употреблении допинга российскими спортсменами создает опасность для "чистых" атлетов на Играх-2018, - говорится в заявлении. - У нас есть серьезные сомнения, что Олимпиада-2018 будет "чистой" из-за неполного расследования применения допинга российскими спортсменами на Играх-2014 в Сочи и с учетом недостаточных результатов тестирования за последние четыре года".

Члены NADO в целом не против выступления ряда россиян на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, но при тщательном допинг-контроле.

Доклад Макларена

В 2016 году канадский юрист Ричард Макларен возглавил специально созданную комиссию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию обвинений, выдвинутых бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, который заявил о фальсификации допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх 2014 года.

Смотрите также

Глава WADA признал подлинность документов о снятии обвинений с 95 российских спортсменов

Песков прокомментировал прекращение расследования WADA в отношении спортсменов из РФ

ПКР выступает за срочное допинг-тестирование российских кандидатов на участие в Играх-2018

WADA не знает точного местонахождения Родченкова и не общается с ним

По итогам расследования были опубликованы две части доклада, одна из них была представлена накануне Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Макларен, опираясь на данные Родченкова, в частности, заявлял, что более тысячи российских атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга, а всего были задействованы спортсмены из порядка 30 видов спорта. Данные доклада Макларена стали основанием для начала работы специальных комиссий Международного олимпийского комитета (МОК), которые, как ожидается, опубликуют итоги своих расследований до Игр-2018.

Исполком WADA на основе первой части доклада рекомендовал МОК, Международному паралимпийскому комитету (МПК) и всем международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в своих соревнованиях. МОК принял во внимание положения доклада, однако не стал отстранять всю олимпийскую сборную России от участия в Играх 2016 года, переадресовав решение об участии россиян в соревнованиях международным федерациям по видам спорта. Тем не менее, российская команда была представлена на ОИ-2016 в усеченном составе. В свою очередь, МПК не допустил российскую сборную к участию в Паралимпиаде-2016 целиком.

После выхода второй части доклада члены NADO в январе 2017 года потребовали отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях.

В среду глава WADA Крейг Риди сообщил ТАСС, что агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Макларена.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Тур кубка мира по России
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
Фото
Александр Самедов
8
"Спартак" сыграл вничью с "Марибором" в матче Лиги чемпионов
15
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал Евробаскета
Тимур Жамалетдинов
14
ЦСКА победил "Бенфику" в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: главы 17 антидопинговых организаций призвали МОК отстранить Россию от ОИ-2018
2
Подлодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар "Калибрами" по объектам ИГ в Сирии
3
У "дверей" Евросоюза: почему учения "Запад-2017" напугали НАТО
4
Ракетный комплекс "Искандер-М" получил новые типы ракет
5
Торговый центр "Филион" горит на западе Москвы
6
Слуцкий: заявления Госдепа о размещении миротворцев на границе РФ и Украины враждебны
7
Росгвардия предлагает ввести регистрацию и учет пневматического оружия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама