Искусственное поле: футбол и русские художники

Глобальное потепление угрожает кофейным плантациям в Латинской АмерикеСоциальная ответственность 14 сентября, 18:32
Канадский магазин начал выращивать овощи на крышеСоциальная ответственность 14 сентября, 18:25
Никифоров назвал запрет продуктов "Касперского" в США несправедливой рыночной конкуренциейЭкономика и бизнес 14 сентября, 18:17
Пан Ги Мун стал председателем комиссии по этике МОКСпорт 14 сентября, 18:12
Клуб НХЛ "Бостон" подписал новый контракт с форвардом Пастрняком на $40 млнСпорт 14 сентября, 18:09
Памятные перстни вручены участникам Суперсерии-1972 в Музее хоккея в МосквеСпорт 14 сентября, 18:06
Власти обещают, что платного входа в парк "Зарядье" не будетОбщество 14 сентября, 18:01
Фазель: Овечкин и другие игроки НХЛ могут ослушаться запрета на участие в ОИ-2018Спорт 14 сентября, 17:51
Президент Перу назвал вопрос попадания национальной сборной на ЧМ-2018 главным в странеСпорт 14 сентября, 17:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Начало 1930-х – яркая эпоха советского футбола, именно в это время он оформился в дело государственной важности, часть идеологии, превратившей спорт из хобби и развлечения в наглядную метафору готовности к назревавшей мировой войне. Вдохновленные игрой, атмосферой на стадионах, эмоциями болельщиков художники все чаще обращались к спортивной тематике.
Одним из таких авторов стал Александр Дейнека, который в 1934 году создал мощнейший образ вратаря. Для своего времени это был настоящий прорыв – Дейнека фактически изобрел новую эстетику, приблизив к зрителю героев игры.
Многие коллеги Дейнеки также воспринимали футбол как символ современности, что-то новое, модное, прогрессивное. Футбольные мотивы появляются и у его товарищей по группе ОСТ ("Общество станковистов") Юрия Пименова ("Футболисты", 1926) и Федора Богородского ("Футбол", 1929), нашедшего в этой игре поэзию, которой, видимо, ему не хватало в основной специализации.
С ростом популярности футбола художники начинают находить все новые сюжеты, ракурсы и повороты в этой теме. Во-первых, это сама обстановка матчей, выстроенные в 1930-е годы новые, поражавшие воображение стадионы, экстаз болельщиков – по футбольным фанатам уже тогда проходится журнал "Крокодил". Во-вторых, появляются "придворные", то есть "прикомандные", художники, допущенные к закрытой от глаз публики жизни футболистов. Они живописуют спортсменов в раздевалках, после матчей, их триумфы и поражения.
Нон-конформисты, оппонировавшие официальному искусству, рассматривали футбольные мотивы скорее как поле для художественного эксперимента. В раннем рисунке "Футбол" 1957 года Оскара Рабина, лидера Лианозовской группы, впоследствии организатора "бульдозерной" выставки, у игроков вместо голов изображены мячи.
Современные русские художники далеки от дейнековского пафоса, однако эпоха постмодернисткого цитирования позволяет им возвращаться к популярным темам и сюжетам, связанным с футболом, уже на новом витке.
Полную версию материала читайте на официальном портале болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018.com.