Искусственное поле: футбол и русские художники

Начало 1930-х – яркая эпоха советского футбола, именно в это время он оформился в дело государственной важности, часть идеологии, превратившей спорт из хобби и развлечения в наглядную метафору готовности к назревавшей мировой войне. Вдохновленные игрой, атмосферой на стадионах, эмоциями болельщиков художники все чаще обращались к спортивной тематике.



Одним из таких авторов стал Александр Дейнека, который в 1934 году создал мощнейший образ вратаря. Для своего времени это был настоящий прорыв – Дейнека фактически изобрел новую эстетику, приблизив к зрителю героев игры.

Александр Дейнека "Вратарь", 1934 г. © Государственная Третьяковская галерея

Многие коллеги Дейнеки также воспринимали футбол как символ современности, что-то новое, модное, прогрессивное. Футбольные мотивы появляются и у его товарищей по группе ОСТ ("Общество станковистов") Юрия Пименова ("Футболисты", 1926) и Федора Богородского ("Футбол", 1929), нашедшего в этой игре поэзию, которой, видимо, ему не хватало в основной специализации.

С ростом популярности футбола художники начинают находить все новые сюжеты, ракурсы и повороты в этой теме. Во-первых, это сама обстановка матчей, выстроенные в 1930-е годы новые, поражавшие воображение стадионы, экстаз болельщиков – по футбольным фанатам уже тогда проходится журнал "Крокодил". Во-вторых, появляются "придворные", то есть "прикомандные", художники, допущенные к закрытой от глаз публики жизни футболистов. Они живописуют спортсменов в раздевалках, после матчей, их триумфы и поражения.

Нон-конформисты, оппонировавшие официальному искусству, рассматривали футбольные мотивы скорее как поле для художественного эксперимента. В раннем рисунке "Футбол" 1957 года Оскара Рабина, лидера Лианозовской группы, впоследствии организатора "бульдозерной" выставки, у игроков вместо голов изображены мячи.

Современные русские художники далеки от дейнековского пафоса, однако эпоха постмодернисткого цитирования позволяет им возвращаться к популярным темам и сюжетам, связанным с футболом, уже на новом витке.

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