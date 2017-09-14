Базаревич благодарен Кириленко, что он не вмешивается в тренировочный процесс на ЧЕ

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СТАМБУЛ /Турция/, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Главный тренер сборной России Сергей Базаревич благодарен президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко за подсказки игрокам по ходу матчей Евробаскета и за то, что он не вмешивается в тренировочный процесс. Об этом ТАСС заявил сам Базаревич.
Сборная России на нынешнем чемпионате Европы дошла уже до стадии полуфинала. Кириленко на протяжении всего турнира следит за матчами национальной команды из первого ряда, расположенного непосредственно перед игровой площадкой, и подсказывает баскетболистам сборной.
"У Андрея огромный опыт и авторитет, его подсказки игрокам по ходу матчей ценны. Спасибо ему за это, и за то, что он никак не вмешивается в тренировочный процесс, - сказал Базаревич. - Здесь каждый выполняет свои обязанности".
"Кириленко проделал огромную работу по восстановлению репутации РФБ. С его приходом на пост главы организации закончились скандалы и многие негативные моменты", - добавил тренер.
Полуфинальный матч чемпионата Европы между сборными России и Сербии состоится в пятницу.
Турнир завершится 17 сентября.